Torna Retrograde, la fiera del vintage di East Market

Sabato 4 e domenica 5 febbraio torna Retrograde, il garage sale di East Market tutto dedicato all’abbigliamento vintage

Due giorni dedicati all’abbigliamento vintage e second hand in tutte le sue forme, questo è Retrograde il garage sale più grande d’Europa firmato East Market previsto per sabato 4 e domenica 5 febbraio nel cuore di Via Tortona. Sarà a disposizione del pubblico uno spazio interamente dedicato alla moda, con oltre 90mila capi selezionati per tutte le tasche con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni ’60 agli Anni ’00. Grazie all’esperienza dello staff di East Market, che ha reso celebre sia l’evento domenicale come lo Shop e da poco anche Lo Specchio di Alice, saranno disponibili migliaia di proposte per uomo e donna tra capi e accessori selezionati.

I più trendy capi di seconda mano tra pelle, t-shirt, blazer, loden, pellicce, gonne, abiti, bomber, workwear/militare, kilt originali e accessori.

Vasta scelta di denim tra pantaloni, giacche e camicie in tutti i lavaggi e taglie e nelle colorazioni tie-dye. Calzature dai più classici Dr. Martens alle sneakers più colorate.

E ancora iconici giacconi come Wrangler, Lee, Levi’s e Carhartt, montoni, felpe college customizzate e molto altro. Retrograde segue la mission generale di East Market, ovvero, valorizzare la cultura e la consapevolezza del riciclo anche attraverso la comune pratica dello shopping. Coniugare la bellezza estetica dei prodotti e la loro duratura funzionalità negli anni, senza però abusare della sovrapproduzione industriale di massa che inevitabilmente genera spreco e inquinamento.

Ceste delle occasioni e Game Area: le novità 2023. Con la nuova stagione saranno allestite all’evento le ceste delle occasioni. Diversi corner con una selezione di prodotti a prezzi scontatissimi. Borse e borsoni, merchandising delle band pop e rock, cravatte e papillon di seta, velluto, pelle e anche firmate.

Non solo: zainetti, gilet e leggings per tutti i gusti e le taglie. Per coinvolgere il pubblico in un’esperienza a 360°, sarà a disposizione anche una game area gratuita dal gusto tutto retrò. Nello spazio dedicato sarà presente la mitica macchina del tempo del film “Ritorno al Futuro”, il vero modello DeLorean DMC-12 del 1981. Inoltre quattro veri cabinati Arcade originali Anni ’80 dove potersi cimentare con i giochi più iconici dell’epoca: da Tetris a Pac-Man, da Donkey Kong a Super Championship Sprint e molti altri ancora.

Retrograde By East Market

Sabato 4 e domenica 5 febbraio

Via Tortona, 30 – Milano

Dalle 10 alle 20

Ingresso euro 3

Infoline +393516559781