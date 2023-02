Previsioni meteo 4 febbraio 2023: weekend con tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, sabato 4 febbraio 2023: l’anticiclone regala un’altra giornata di tempo stabile e temperature in rialzo al Centro-Nord

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in questo primo fine settimana di febbraio grazie alla presenza di un vasto campo d’alta pressione. L’anticiclone in rinforzo garantirà anche nella giornata di oggi clima asciutto da Nord a Sud e temperature massime in rialzo specie sulle regioni centro-settentrionali. Attenzione solo alla possibilità di gelate mattutine per la forte escursione termica.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS dalla prossima settimana non è esclusa la risalita dell’alta pressione sulla Scandinavia, con aria fredda di estrazione artico continentale in movimento retrogrado verso Europa centrale e Mediterraneo. Questo porterebbe un crollo termico sull’Italia e nevicate anche a quote molto basse. Attendibilità sempre piuttosto bassa e dunque serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, sabato 4 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutti i settori, nuvolosità bassa sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità e ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con con cieli sereni e locali addensamenti bassi specie sulla Liguria. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori con tempo stabile. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con presenza di nuvolosità bassa specie sulle coste adriatiche. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutti i settori, locali piogge solo sulla Puglia. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con nuvolosità e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con cieli irregolarmente nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento al Nord e al Centro, massime in calo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .