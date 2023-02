Ilaria Cucchi in carcere da Cospito: “Condizioni allarmanti”

Ilaria Cucchi, senatrice dell’Alleanza Verdi-Sinistra, incontra l’anarchico detenuto al 41-bis a Milano Opera e in sciopero della fame da oltre 100 giorni: “Peggiora di ora in ora”

“Ho trovato le condizioni di Alfredo Cospito a dir poco allarmanti e peggiora di giorno in giorno, di ora in ora”. Lo ha detto la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, all’uscita della visita all’anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Opera e in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protesta contro il regime del 41-bis a cui è sottoposto dallo scorso maggio.

Cucchi, giunta alle 12 in struttura, all’uscita ha rivelato ai cronisti alcuni contenuti del colloquio. “La prima cosa che mi ha detto è che non vuole più incontrare politici e che mi ha ricevuta solo per la mia storia”, racconta. A gennaio, l’anarchico aveva ricevuto la visita nel carcere Bancali di Sassari di una delegazione di parlamentari del Partito democratico, vicenda che ha innescato una infuocata polemica con Fratelli d’Italia. E nei giorni scorsi anche il consigliere lombardo dei Radicali, Michele Usuelli, è andato a trovarlo nel carcere di Milano Opera, dove è stato trasferito per monitorare meglio le sue condizioni di salute.

Inoltre, Cospito ha invitato Cucchi “a non pensare a lui, ma ai detenuti anziani e malati”. Una richiesta che il 55enne anarchico aveva già fatto a Usuelli. L’esponente dei Radicali ha spiegato ieri che Cospito “non lotta per sé ma contro il sistema del 41-bis”.