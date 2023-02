Giorgio Locatelli in cima alla classifica degli chef influencer

Nella classifica chef influencer in Italia di FLU PLUS al primo posto Giorgio Locatelli seguito da Niko Romito e Carlo Cracco

Sono passate ormai alcune settimane dall’assegnazione delle stelle Michelin 2023, in una giornata che ha visto lo chef Antonino Cannavacciuolo insignito di ben tre stelle, come solo in pochi in tutto il mondo.

L’evento è certamente tra gli appuntamenti più rilevanti dell’anno per il settore, dato il prestigio riconosciuto alla Guida Michelin. Non è un segreto, però, che da anni ormai la sfida si è spostata anche sui social network, canali dove i più importanti chef italiani sono ormai riconosciuti come veri e propri influencer, ambiti da grandi brand nazionali e internazionali.

Una nuova ricerca basata sui dati di FLU PLUS, suite integrata di influencer marketing, e condotta su chef italiani, dimostra come la principale audience in questo campo sia composta equamente da uomini e donne (51% e 49%) tra i 25 e i 34 anni.

L’analisi, che prende in considerazione il canale Instagram, restituisce così la classifica dei “TOP 10 chef influencer” in Italia per engagement rate:

1. Giorgio Locatelli (@giorgiolocatelli1) 1,92%,

2. Niko Romito (@nikoromito) 1,58%

3. Carlo Cracco (@carlocracco) 1,32%

4. Enrico Bartolini (@chef_enricobartolini) 1,14%

5. Davide Oldani (@davideoldani) 1,08%

6. Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef) 0,93%

7. Massimo Bottura (@massimobottura) 0,64%

8. Gennaro Esposito (@gennaroesposito_chef) 0,63%

9. Bruno Barbieri (@brunobarbieri_chef) 0,62%

10. Alessandro Borghese (@borgheseale) 0,52%

“Gli Chef Stellati sono i numeri uno della cucina, simbolo di eccellenza sia nei piatti che nel servizio. Vere e proprie star ai fornelli…ma non solo! La sempre crescente passione verso il mondo del food e, soprattutto, per i piatti ‘instagrammabili’ ha reso gli Chef protagonisti anche sui social – afferma Chiara Dal Ben, Marketing & Innovation Director di FLU, Part of Uniting Group – Tra chi mostra momenti della propria quotidianità e chi condivide i segreti delle prelibate ricette, ognuno di loro riesce a raccogliere un seguito importante, conquistandosi la medaglia (e una pioggia di like) anche fuori dalla cucina!”