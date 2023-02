Gianni Morandi e Sangiovanni duettano in “Fatti mandare”

Gianni Morandi e sangiovanni cantano la nuova versione di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”: dal 7 febbraio il brano su tutte le piattaforme digitali

‘Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte’ compie 60 anni e torna in un’inedita versione. La ‘versione 2.0’ dell’evergreen di Gianni Morandi (già disponibile in pre-save e pre-add) sarà pubblicata dal 7 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Epic/Sony Music e vedrà la collaborazione di uno degli artisti simbolo della Generazione Z, sangiovanni. L’annuncio della nuova versione di ‘Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte’ arriva alla vigilia della 73esima edizione del Festival di Sanremo, che dal 7 all’11 febbraio vedrà il cantante di Monghidoro in veste di conduttore al fianco di Amadeus. La presentazione di Sanremo 2023 va ad aggiungere un ulteriore tassello al lungo rapporto tra Morandi e il Festival: la conduzione delle edizioni del 2011 e del 2012 e sette partecipazioni come concorrente, ultima fra tutte quella dello scorso anno, con il brano Apri tutte le porte (certificato Disco di Platino).

Apri tutte le porte, dopo L’Allegria e La Ola, è il terzo brano scritto dall’amico e compagno di avventure musicali Jovanotti, con cui ha condiviso il palco in tante serate estive al Jova Beach Party. Gianni Morandi e sangiovanni hanno deciso di duettare sulle note dell’intramontabile hit per festeggiare i 60 anni dalla sua pubblicazione, abbattendo le barriere generazionali che separano la GenZ dagli anni ’60.

Al momento della pubblicazione di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte Gianni Morandi aveva poco meno di 20 anni, l’età compiuta 60 anni dopo dal giovane artista vicentino lo scorso 9 gennaio. Sangiovanni in soli due anni ha ottenuto oltre cinquecento milioni di streaming, trentanove certificazioni tra platino e oro, tra cui l’album d’esordio “Cadere Volare” (Sugar) e oltre centomila presenze ai live da maggio a ottobre 2022. Accanto al successo in Italia, il progetto è esploso anche in Svizzera e in Spagna, dove la sua “Mariposas” in featuring con la popstar latina Aitana ha ottenuto il triplo disco di platino e il numero uno in radio. Sangiovanni è attualmente impegnato nella scrittura delle nuove canzoni in un percorso di crescita, stimoli ed ulteriori ambizioni che lo porteranno nel 2023 a tornare con nuova musica.

Dopo il Festival, Morandi sarà impegnato con il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, il tour nei principali palazzetti dello sport italiani – prodotto da Trident Music – che partirà a marzo da Rimini, per poi proseguire a Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari ed Eboli. I biglietti del GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.