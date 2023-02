Fuori in digitale il primo album delle Yayanice

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “YAYANICE” (LaPop), l’omonimo ep del duo musicale emiliano

“YAYANICE” è il secondo ep del duo emiliano che vuole salutare il 2022 con questa release dopo l’esperienza in finale a Sanremo Rock & Trend 2022 e l’esibizione al Teatro Ariston di Sanremo.

Le due ragazze hanno dato vita a quello che è un lavoro più maturo rispetto al primo ep “GU.AST.O.” (2021), più ragionato e consapevole, dalle sonorità che raggiungono orizzonti a volte sognanti e surreali, ma anche terreni e profondi. I riferimenti stilistici risultano tanti (funky, soul, dance, elettronica), sapientemente riassortiti e rivisitati in chiave personale. Questo ep è l’espressione artistica delle loro emozioni, delle loro ricerche e sensazioni. Un tentativo di tradurre in suoni il loro mondo, attraverso quel filtro onirico che le contraddistingue. L’ep contiene i quattro singoli già usciti nel corso dell’anno 2022, più due nuovi brani tutti da scoprire.

“Noi siamo in viaggio, ma a volte ci piace fermarci e scrivere una canzone”: con questa frase le due artiste riassumono il concetto della nuova release.

TRACK LIST:

Senza gravità

Momenti

Illusione

Evaporare

Istinto animale

Regole d’oro

Biografia

Yayanice è un duo formato da Chiara Iannice (voce) e Giulia Facco (tastiere).

Chiara comincia a cantare a 16 anni in un gruppo del liceo tutto al femminile che si scioglie dopo la maturità. Si riavvicinerà al canto solo a 32 anni, in conseguenza ad una necessità profonda, prendendo questa volta lezioni mirate all’ esplorazione e allo studio della voce. Giulia si avvicina allo studio del piano classico da bambina. In tarda adolescenza scopre il jazz e si diploma al conservatorio jazz di Rovigo nel 2014, anno in cui esce anche il suo primo disco (“The Prophecy” Emme records label). Negli ultimi anni ha collaborato con varie band in ambito jazz, pop e soul.

Le due ragazze si conoscono nel 2017 e cominciano a suonare insieme nella band bolognese Ya-nice, cimentandosi in cover di brani funky, r’n’b, new soul e nell’ultimo periodo anche house. Finita questa avventura Chiara e Giulia decidono di continuare per fare della musica originale e, con il prezioso aiuto di Nicolò Scalabrin e Riccardo Di Vinci, quasi per caso, nasce il progetto Gu. A. St. O. che si concretizza tra il 2020 e il 2021 con l’uscita di un EP.

Il 2022 si apre con l’uscita di “Senza gravità”, singolo che anticipa un nuovo album, seguito da “Momenti”, “Illusione” ed “Evaporare”. Nell’estate 2022 il duo si esibisce all’Ariston tra i finalisti di Sanremo Trend 2022.