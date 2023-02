“Fbi” e “Fbi International” su Rai 2: la trama dei nuovi episodi

“Fbi” e “Fbi International” nella prima serata di Rai 2: in prima visione due nuove investigazioni, ecco la trama degli episodi

Doppio appuntamento con “Fbi” e “Fbi International” in prima visione assoluta sabato 4 febbraio alle 21.20 su Rai 2. Il primo sarà l’episodio dal titolo “Fantasmi”, in cui un agente della sicurezza aeroportuale viene ucciso. L’agente speciale Maggie Bell e la sua squadra dovranno vedersela con un pericoloso criminale che sta usando degli infiltrati per superare i controlli doganali. E tra i sospetti spunta il nome di Tamir Hazara, noto terrorista, che però si riteneva fosse morto anni prima.

È Omar, che gli aveva dato la caccia in Afghanistan, a riconoscerlo e l’agente andrà in cerca della sua rivincita. Gli interpreti sono Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto e Alana de la Garza. A seguire, alle 22.10, andrà in onda “Che la rivoluzione abbia inizio”, in cui la squadra deve catturare il responsabile dell’uccisione di un americano durante un attacco a un laboratorio biomedico in Belgio. All’origine dell’attentato ci sono uno scienziato insoddisfatto e un militare insofferente alle misure anticovid. Inoltre, Jaeger si scontra con il suo capo all’Europol a causa della sua lealtà al Fly Team. Gli interpreti sono Luke Kleintank, Heida Reed e Carter Redwood.