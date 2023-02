“A Sua immagine” su Rai 1 racconta il viaggio in Africa di Papa Francesco

“A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 4 febbraio alle 15.00 su Rai 1, segue il viaggio di Papa Francesco in Africa

In occasione della visita di Papa Francesco in Africa, “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 4 febbraio alle 15.00 su Rai 1, seguirà in diretta fino alle 15.15 circa, il viaggio tanto atteso e già rimandato una volta. Si tratta del quarantesimo viaggio apostolico di Papa Francesco che dal 31 gennaio è in visita pastorale nella Repubblica democratica del Congo e nel Sud Sudan: un pellegrinaggio di pace, un ulteriore cammino per promuovere la convivenza civile e negare ogni conflitto e attività bellica.

Lorena Bianchetti, in studio, insieme a Vincenzo Corrado, direttore Ufficio per le comunicazioni sociali Cei, commenterà i tanti momenti salienti del viaggio attraverso filmati che testimoniano la missione di Papa Francesco, durante la quale incontra non solo autorità e clero, ma anche quegli “scartati” ai quali rivolge da sempre la sua principale attenzione e preghiera.

A seguire, intorno alle 16.30 il consueto appuntamento con “Le Ragioni della Speranza”. Don Giordano Goccini, accompagnato dai suoi ragazzi, andrà alla scoperta della Scuola del Cuoio di Firenze. Dentro il silenzio di un antico dormitorio, affrescato dal Ghirlandaio, si racconta la storia della scuola, nata nel secondo dopoguerra, per volere dei Frati della Basilica di Santa Croce, per insegnare un mestiere agli orfani di guerra. Un progetto realizzato da Marcello Gori nel 1950 e tuttora gestito dalle sue figlie e nipoti. Oggi la scuola offre borse di studio a giovani a rischio di emarginazione, donando l’opportunità di riprendere in mano la vita e valorizzando i talenti creativi. Con i maestri artigiani affiancati dagli studenti, don Giordano riflette sull’invito di Gesù a essere sale della terra e luce del mondo.