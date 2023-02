Youthquake continua a crescere e offre posti di lavoro

Ha chiuso il bilancio del 2022 con un +70% di fatturato Youthquake, agenzia creativa data-driven, con sede a Milano e Londra

Chiude il bilancio del 2022 con un +70% di fatturato Youthquake , agenzia creativa data-driven, con sede a Milano e Londra. La realtà meneghina cresce, inaugurando la sua nuova sede di due piani a Milano in corso XXII Marzo, con un team che oggi conta 30 risorse suddivise tra le varie unit.

Grazie alla combinazione dell’analisi dei dati al processo creativo, l’agenzia crea costantemente strategie di comunicazione digitali che generano attenzione e interesse da parte dei consumatori. L’agenzia è stata altamente diversificata con clienti in una varietà di settori. Ad esempio, alcuni dei progetti realizzati di recente includono quelli nei settori della GDO, Beauty and Personal Care, Pharma, Fintech e altri. Un altro aspetto molto importante della loro crescita è stato il continuo investimento in Ricerca e Sviluppo, in particolare sulla tecnologia Blockchain, finalizzando diversi progetti in ambito NFT, Metaverso e Realtà Aumentata, tutti trend che saranno protagonisti del 2023.

Il team si allarga: nuove figure ricercate nel 2023

Tra i progetti di espansione dell’agenzia, sicuramente l’assunzione di nuove risorse, che possano prendere parte ai progetti in essere e alle novità in programma per il 2023. Nel dettaglio, la ricerca si estenderà a Social Media Manager, Data Marketing Scientist, Graphic Designer, sia 2D che 3D, e Digital Marketing Manager, per un totale di 7 risorse. La ricerca si aprirà già a partire dal mese di gennaio 2023 (tutti i dettagli relativi alle job position e ai requisiti richiesti saranno pubblicati sulla pagina Linkedin di Youthquake e sul proprio sito youthquake.it).

“Siamo molto fieri dei risultati che tutto il team ha saputo raggiungere nel 2022, e la crescita di fatturato che l’agenzia ha avuto ne è la prova tangibile.” – racconta Matteo Milione, Managing Partner di Youthquake. – “Il 2023 sarà per noi l’occasione perfetta per abbracciare nuove sfide, ampliare e sviluppare ambiti diversi che saranno veri e propri trend per il futuro del marketing e della comunicazione digitale.”