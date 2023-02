Simone Montedoro al Martinitt con “L’uomo ideale”

Le fan di Simone Montedoro non avranno alcun dubbio ma l’insolito ménage con i suoi straordinari compagni di palco rimescola le carte

E’ l’amore in tutte le sue declinazioni al centro del nuovo spettacolo in locandina al Martinitt, ma non pensate a una commedia sdolcinata. Si ride (e si riflette) tanto, in un gioco di gag, sottintesi e malintesi che scaturiscono dalla convivenza, non facile, non solo tra i protagonisti, ma anche tra successo e solitudine, sogni e realtà, affari e amicizia, immagine e identità interiore, solidarietà e rivalità. In scena fino al 19 febbraio.

Dopo l’amletico essere o non essere, probabilmente –almeno tra i cuori solitari- il dubbio più insistente è esiste l’uomo ideale? Cercheranno di dare una risposta –ma non è detto che ci riescano- i protagonisti della commedia –L’uomo ideale, appunto- che debutta il 3 febbraio al Martinitt. Alla ricerca dell’amore non perduto, bensì mai trovato, un poker vincente di bravissimi attori regala un turbinio di gag esilaranti e colpi di scena. Lo stile richiama la vecchia commedia americana (alla Sandra Dee, per intenderci) che mai ha perso smalto, ma è qui abilmente riadattata in versione 3.0. Un divertente testo comico-sentimentale che porta in scena l’amore ai tempi… di Internet, degli incontri “al buio”, delle coppie arcobaleno, delle relazioni fugaci. Cambiano i tempi, cambiano i modi, cambiano le soluzioni, ma i problemi di cuore sono sempre quelli, sempre lì. E anche i dubbi: l’uomo ideale esiste o non esiste?

Simone Montedoro –celebre ai più (in particolare alle più) soprattutto per le fiction, Don Matteo in testa, ma grande attore anche di cinema e teatro- condivide la scena con Toni Fornari, altro talento poliedrico (nonché autore del testo, con Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli), una brillante Noemi Sferlazza ed Emanuela Fresi, bravissima sorella di Stefano, con cui condivide l’amore (e il talento) per la recitazione, ma anche l’esperienza del trio musicale Favete Linguis, di cui fa parte pure Fornari.

L’UOMO IDEALE – di Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. Diretto da Toni Fornari. Con Toni Fornari, Simone Montedoro, Emanuela Fresi e Noemi Sferlazza. Produzione A.T.P.R.

Giada (Sferlazza) e Lollo (Fornari) sono soci in affari e vivono insieme in una bella casa-ufficio. Hanno un’azienda di moda e la loro griffe è molto conosciuta in Italia ma non riesce a diffondersi all’estero. Giada non riesce a trovare la sua anima gemella o qualcuno che si avvicini alla sua idea dell’Uomo Ideale, Lollo invece, omosessuale e sigle incallito, cerca di dissuaderla in tutti i modi dal cercare una storia seria, poiché la sua convinzione è che l’amore non esista, che sia un’invenzione poetica, e che la libertà sia decisamente più stimolante. Giada non concorda e in questo è sostenuta anche dalla verace e ruspante “donna delle pulizie” Ida (Fresi), che ama sentirsi chiamare colf. Sarà di Ida stessa l’idea di mettere un annuncio sul giornale per affittare una stanza nel loro loft, con lo scopo di selezionare possibili candidati del cuore. Ed è così che sulla scena piomba Damiano (Montedoro): bello, affascinante, cortese, divertente, insomma pare proprio lui, L’Uomo Ideale. A perdere la testa per lui non sarà però soltanto Giada, ma anche Lollo. Si scatena così una competizione tra i due che porterà a risultati sorprendenti. Su di loro vigila sempre Ida, che ha capito tutto fin dall’inizio…. Divertimento, emozioni e colpi di scena in una commedia brillante che affronta il tema della solitudine, dell’amore e dell’amicizia.

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

