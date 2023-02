Previsioni meteo 3 febbraio 2023: tempo stabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 3 febbraio 2023: il fine settimana inizia con tempo stabile su tutte le regioni italiane grazie all’alta pressione

La presenza un vasto campo d’alta pressione posizionato nell’Oceano Atlantico, con massimi di pressione fino a 1030 hPa a ridosso della penisola Iberica, condiziona il meteo anche sull’Italia dove anche per quest’oggi avremo tempo stabile e cieli in prevalenza sereni. Anche i primi giorni di febbraio saranno all’insegna del clima freddo, specie nella notte grazie al fenomeno dell’inversione termica, ma comunque in attenuazione, per la maggiore invadenza dell’anticiclone.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’alta pressione proprio nel corso del fine settimana si andrà ad ergere raggiungendo le Isole Britanniche. Attenzione però a seguire, quando il freddo da est potrebbe interessare l’Italia portando clima gelido. Il modello americano da più giorni propone questa ipotesi: piuttosto in disaccordo con altri modelli matematici vigenti, insiste per uno sbilanciamento dell’alta pressione in sede scandinava all’inizio della prossima settimana.

Intanto per oggi, venerdì 3 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con per lo più soleggiati, maggiori addensamenti al Nord-Est ma sempre con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori con tempo stabile. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sempre con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge su Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in calo e massime in aumento al Centro, in calo al Nord e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .