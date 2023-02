“Il castello di vetro” su Rai Movie: ecco la trama del film

In prima serata su Rai Movie in onda “Il castello di vetro”: ecco la trama del film con Brie Larson, Naomi Watts e Woody Harrelson

Basato sull’autobiografia della giornalista americana Jeannette Walls (per oltre 5 anni nella classifica dei Best Seller del New York Times), “Il castello di vetro”, diretto da Destin Daniel Cretton con Brie Larson, Naomi Watts, Woody Harrelson, in onda su Rai Movie venerdì 3 febbraio 2023 alle 21.20 in prima serata, è il racconto dell’infanzia nomade e travagliata dell‘autrice/protagonista. Seconda di quattro fratelli, Jeannette cresce con una madre immatura e capricciosa, più attenta agli scorci da dipingere che alle necessità dei figli, e un padre affettuoso ma alcolizzato.

Quando non è ubriaco, Rex Walls si getta in progetti sconsiderati, elabora complesse strategie di guadagno e infarcisce la mente dei figli di aneddoti bizzarri e fantasiosi, che col tempo alle due sorelle maggiori non bastano più. L’immaginario castello di vetro, che lo sconclusionato genitore progetta un giorno di costruire per le bambine, diventa perciò simbolo dei fallimenti e delle promesse infrante, ma anche dei guizzi della follia e dell’immaginazione.