Studentessa trovata morta in un bagno dello Iulm di Milano

Una ragazza di 19 anni, di origini sudamericane, è stata trovata morta all’interno di un bagno dello Iulm di Milano: ipotesi più plausibile è il suicidio

Una ragazza di 19 anni, di origini sudamericane, è stata trovata morta all’interno di un bagno dello Iulm di Milano: accanto al cadavere è stato trovato un biglietto in cui la giovane spiega il suo malessere. Non ci sono segni di violenza e gli inquirenti, che pure stanno ricostruendo la vita della ragazza e il suo percorso di studi, hanno pochi dubbi che si tratti di un suicidio. La ragazza è stata trovata con una sciarpa intorno al collo. Il padre, racconta la Dire (www.dire.it), aveva denunciato la sua scomparsa la sera prima. A dare l’allarme è stato questa mattina il custode del palazzo dell’università di Milano: ha subito chiamato i soccorsi, ma quando l’ha trovata era già morta. Il Senato accademico ha deciso di sospendere le lezioni, in segno di lutto, per tutta la giornata di oggi.

L’ATENEO: “NON SPETTACOLARIZZARE IL DOLORE”

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, oltre al medico legale e 118, per la constatazione di decesso. Il cadavere è stato trovato nell’edificio 5, in via Santander. In una nota l’Ateneo esprime “il proprio cordoglio alla famiglia, agli amici, ai compagni della vittima e confida che la magistratura e gli organi inquirenti facciano quanto prima chiarezza sul decesso”. Si augura inoltre che “nessuno voglia spettacolarizzare il dolore”.