La stella del football americano Tom Brady si ritira

La leggenda del football americano, Tom Brady, stavolta si ritira per davvero: l’anno scorso il 45enne quarterback aveva annunciato l’addio, ma era tornato sui suoi passi

Tom Brady dice basta. Stavolta, pare, per davvero. Il leggendario quarterback ha detto che ha intenzione di ritirarsi “per sempre”, dopo 23 stagioni in Nfl. Brady, 45 anni, aveva annunciato per la prima volta il suo ritiro già l’anno scorso, ma era poi tornato sulla sua decisione sei settimane dopo, sostenendo di avere “affari in sospeso”. Ha vinto sette Super Bowl in carriera, sei con i New England Patriots prima del trionfo finale con i Tampa Bay Buccaneers nel 2021. L’ultima stagione di Brady si è conclusa con la sconfitta per 31-14 dei Bucs il mese scorso. “Mi ritiro, per sempre”, dice in un video pubblicato sui social.

“So che il ritiro è stato problematico l’ultima volta, quindi quando mi sono svegliato stamattina, ho pensato di premere ‘registra’ e farvelo sapere prima – dice la superstar del football americano -. Non sarà prolisso. Hai solo un discorso di ritiro super-emotivo e io ho usato il mio l’anno scorso. Grazie a ognuno di voi per avermi supportato: la mia famiglia, i miei amici, i miei compagni di squadra, i miei avversari. Potrei andare avanti all’infinito, ce ne sono troppi. Grazie per avermi permesso di vivere il mio sogno assoluto, non cambierei nulla. Vi amo tutti”, conclude emozionato Brady come riferisce la Dire (www.dire.it).