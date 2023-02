Al Martinitt arriva Roberto Ciufoli con “TIPI”

L’1 e 2 febbraio arriva Roberto Ciufoli con TIPI. Amico del Martinitt, il celebre comico romano torna con una carrellata irresistibile di clichè e caricature

All’inaugurazione dell’Arena Milano Est la scorsa estate ce ne aveva regalato una versione unica, scritta ad hoc per presentare la stagione 2022/2023 del Martinitt. E ora eccolo lo spettacolo originale, con il suo spassoso ventaglio di tipologie umane, cavalli di battaglia (dai purosangue ai ronzini) del noto attore di teatro, cinema e televisione. E’ uno Special Event, in scena solo il 1° e 2 febbraio. Da non perdere!

C’è un po’ di tutto e ce n’é per tutti nel grande successo TIPI, di Roberto Ciufoli. D’altro canto, il suo affollato curriculum ha offerto parecchio pane per il suo spirito d’osservazione e per la sua innata ironia. Di tipologie umane ha avuto occasione di scrutarne e investigarne tante. Ed eccole qui, srotolate in una carrellata spassosa, in cui è inevitabile riconoscere il vicino di casa, il collega d’ufficio, il tipo strano incontrato sull’autobus o in coda alle Poste, il parente lontano, l’amico originale e… se stessi.

Dopo Tiziana Foschi con il suo FACCIA UN’ALTRA FACCIA (ancora in scena fino al 29 gennaio), ecco arrivare sul palco del Martinitt un altro asso della celebre Premiata Ditta. Volto notissimo della televisione e del cinema, Ciufoli –che ha lavorato con mostri sacri del teatro- ha una passione incontenibile per il palcoscenico: “Il teatro –dichiara- è la mia vita, da quello impegnato a quello comico”. In quest’ultimo in particolare, “le risate del pubblico sono la mia linfa”. E con TIPI le risate sono garantite, a crepapelle. E come non sbellicarsi davanti alla caricatura del timido patologico, del coatto, dell’indeciso, dell’ipersportivo, del supereroe… Si ride (tanto), degli altri e di noi. Solo due serate, 1 e 2 febbraio, per quello che Ciufoli ha definito un recital comico-antropologico, che riassume con humor tanta, varia umanità. Scenografia minimal, pochissimi accessori: solo la straordinaria mimica e la comicità contagiosa di un grande Ciufoli, perfettamente a suo agio in un impegnativo multi-man show. Monologhi, ma anche poesie, sketch, musica e balli per una, anzi due serate indimenticabili.

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, Whatsapp 338.8663577, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it.

Orari biglietteria: lunedì-sabato, 10.30-21; domenica 14-2. Parcheggio interno gratuito.

Biglietti prosa: intero 26 euro; 18 euro over 65 e 16 euro under 26. Abbonamenti a partire da 65 euro.

Spettacoli: prima settimana venerdì-sabato ore 21, domenica ore 18; seconda e terza settimana martedì-sabato ore 21, domenica ore 18.