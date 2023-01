Computer per il gaming: ecco quali sono i PC migliori

Se si è interessati a giocare dal computer, la prima cosa da comprendere è che non è sufficiente comprare un semplice PC ma ne serve uno per il gaming

Gli appassionati di gaming sanno che la piattaforma da cui decidono di giocare è una scelta molto importante, in quanto determinerà l’esperienza di gioco. Se si è interessati a giocare dal computer, la prima cosa da comprendere è che non è sufficiente comprare un semplice PC, ma è necessario procurarsi un computer apposito per il gaming.

Alcuni gamer decidono di optare per un PC da assemblare, procurandosi le componenti in base a quali caratteristiche vogliono che il loro computer abbia. Altri invece preferiscono orientarsi verso un computer già assemblato, trovando diversi tipi di PC gaming in offerta tra cui scegliere.

Ma prima di questo, bisogna fare un passo indietro e comprendere che tipologia di computer prediligere per il gaming, ovvero il form factor. Questo dipenderà dalle vostre abitudini di gioco o dalle esigenze che avete. Di base, i computer più voluminosi, a parità di prezzo, hanno una potenza maggiore. Non è solo una questione di prestazione, ma di possibilità delle componenti di avere maggiore spazio per evitare troppo surriscaldamento nelle sessioni più lunghe di gioco. Andiamo a vedere quali tipologie di computer è possibile valutare.



Computer portatile

I notebook per il gaming utilizzano per la maggior parte un hardware con una migliore efficienza o hanno un consumo energetico generale minore rispetto ai sistemi desktop. Questo serve per garantire un surriscaldamento che non superi determinati valori, dal momento che in un computer portatile le componenti sono integrate in un volume ridotto. Sono caratterizzati da una GPU dedicata. Dal momento che stiamo parlando di gaming, la scelta di un portatile dovrebbe essere valutata se siete persone che viaggiano molto.

Parlando di prezzi, i portatili solitamente sono più costosi dei sistemi tradizionali, ma garantiscono un’efficienza che i computer fissi non danno: facile trasportabilità, display integrato, consumo energetico minore e zero problemi di inserimento nell’ambiente di gioco.

Ovviamente per il peso e la grandezza non potete fare affidamento ai valori dei normali notebook. Quelli per il gaming sono più pesanti e ingombranti, dal momento che contengono un sistema di dissipazione del calore più efficace e comprensivo di più ventole.

Computer fisso

Questa soluzione rappresenta la migliore sul piano delle performance, soprattutto per i giochi di ultima generazione. Un vantaggio del computer fisso è quello di poter annualmente sostituire le componenti con molta facilità, permettendovi di avere sempre un PC da gaming al top delle sue prestazioni. Non sarà quindi un problema aggiornare il vostro computer. A esempio, ogni volta che uscirà una scheda video più veloce, potrete sostituirla facilmente senza dover avere grandi competenze in materia di PC.

Di contro, il computer fisso non è trasportabile e obbliga la persona a ritagliare una postazione apposita per il gaming. È la tipologia più ingombrante sia per le dimensioni che per il groviglio di cavi che può formarsi, tuttavia le prestazioni scavalcano di gran lunga questo aspetto.

Computer all in one

I PC all in one per il gaming devono ancora diffondersi rispetto agli altri modelli. Ma sembrerebbe prendere piede tra quelle persone che necessitano di un computer con alte prestazioni ma che occupi poco spazio nell’ambiente. Questa tipologia infatti si caratterizza per avere le componenti integrate tutte in un’unica struttura, compreso il monitor. Una soluzione salvaspazio importante e un buon compromesso tra PC portatile e fisso, quindi, soprattutto per chi non ha possibilità di occupare metà di una scrivania con un case.

L’hardware integrato nei PC all in one è spesso e volentieri il medesimo dei notebook. Questo significa consumo energetico minore e maggiore efficienza, ma le prestazioni non sono sempre equiparabili a quelle di un computer fisso.