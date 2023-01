Alessandro Bencini online con la colonna sonora de “L’uomo sulla strada”

Arriva in tutti gli store digitali la colonna sonora del film uscito al cinema. In radio “I am ready” cantata dallo stesso Alessandro Bencini

Alessandro Bencini, compositore e cantante milanese, scrive la colonna sonora del film “L’uomo sulla strada“, opera prima di Gianluca Mangiasciutti, prodotto da Eagle Pictures.

La colonna sonora è in tutti i digital store e inoltre è in rotazione radiofonica il brano “I am ready”, cantato dallo stesso Bencini.

“I Am Ready è stata l’occasione di conciliare la mia figura di cantante con quella di compositore. Il regista, Gianluca Mangiasciutti, aveva in mente per il film delle sonorità synthwave e retrowave con cui non mi ero mai cimentato. Abbiamo ascoltato assieme molti brani dei principali esponenti del genere e, cercando di restare in continuità con il resto della colonna sonora, ho collaborato con Fernando Alba e Barbara Pugliese, autori del testo, per portare alla luce questo brano. Il testo e l’emotività della musica sono molto vicine al personaggio di Irene, protagonista del film, straordinariamente interpretata da Aurora Giovinazzo. Penso che sia sempre interessante concertare un personaggio con una vocalità di genere opposto, permette alla musica di fare da contorcano alla performance dell’attrice come in un dialogo. A dare forma a questo brano è sicuramente la collaborazione con un team altissimo livello. La produzione di Fernando Alba ha guidato l’esecuzione di Seby Burgio al pianoforte, Max Baldassarre alla batteria, Nicolò Pagani al basso e Fernando Pantini alla chitarra, soffiando vita nella canzone, sapientemente mixata e modellata da Danilo Pao.”

La colonna sonora è stata scritta e orchestrata da Alessandro Bencini, registrata dall’orchestra “I MUSICI DI PARMA” diretta da Emanuele Bossi con Eunice Cangianiello primo violìno e la partecipazione di Max Baldassarre alla batteria, Seby Burgio al pianoforte, Nicolò Pagàni al basso, Fernando Pantini alla chitarra elettrica.

I protagonisti di questa intensa storia sono Lorenzo Richelmy (Il talento del Calabrone, La ragazza nella nebbia, Marco Polo), uno dei volti del cinema italiano più famosi anche all’estero, e Aurora Giovinazzo (Anni da cane, Freaks Out) astro nascente del panorama cinematografico nazionale, affiancati dalla protagonista di America Latina Astrid Casali (Il vegetale, DOC – Nelle tue mani).