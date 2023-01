Previsioni meteo 30 gennaio 2023: sole e freddo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 30 gennaio 2023: tempo stabile su tutte le regioni nei giorni della Merla ma le temperature sono invernali

Nel corso del weekend le condizioni meteo hanno visto un graduale miglioramento sull’Italia, e sole e freddo pungente sono state le caratteristiche principali specie nella giornata di ieri. Gli ultimi giorni di gennaio che vengono invece indicati dalla tradizione popolare come i più freddi dell’anno, sono i giorni della merla. Quest’anno avremo clima freddo ma senza particolari eccessi. Un fronte freddo in discesa sui Balcani sfiorerà infatti l’Italia rinnovando condizioni meteo invernali ma senza un peggioramento importante.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per l’inizio di febbraio un vortice polare mediamente più compatto e un robusto anticiclone tra Atlantico ed Europa occidentale. L’ipotesi che va per la maggiore al momento è che questo possa influenzare buona parte della prima decade di febbraio deviando il freddo verso l’Europa orientale e garantendo condizioni meteo più stabili in Italia.

Intanto per oggi, lunedì 30 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino molte nubi in transito ma con tempo asciutto su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ampie schiarite sui settori alpini e prealpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, deboli nevicate sulle Alpi di confine fin verso i 300 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile ma con molte nuvole in transito su tutti i settori. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e nuvolosità alternata a locali schiarite. In serata peggiora su Marche e Abruzzo con neve a quote collinari. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge sparse su Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata peggiora con fenomeni su Campania, Calabria e Isole Maggiori con neve oltre i 900 metri, molte nuvole ma con tempo asciutto altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .