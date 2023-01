“L’inferno dentro al paradiso” è la nuova canzone dei FAKE

In digitale “L’inferno dentro al paradiso” (Edizioni Principio), il decimo singolo dei FAKE, nota band milanese composta da Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia

Dopo essere approdati in sfida ad AMICI a novembre 2021, aver vinto il “Christmas Contest” e fatto parte del cast al Concerto di Natale 2021, evento in prima serata su Canale 5, ecco “L’inferno dentro al paradiso” (Edizioni Principio), il decimo singolo dei FAKE, nota band milanese (che vanta quasi 1 milione di stream) composta da Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia.

La band: Oggi nello “spettacolo” della vita, sembra che i fari siano puntati solo su ciò che non va, su ciò che è negativo ed ovviamente ci dimentichiamo delle cose belle. Questo brano parla proprio di questo. Anche se la nostra testa andrà verso le paure, avremo sempre la certezza che chi ci fa stare bene è il vero paradi-so.

Autori e compositori di questo nuovo singolo sono sempre i Fake insieme a Francesco Ciccotti, anche direttore artistico del progetto. Esattamente come gli arrangiamenti sempre curati da Luca Cherchi e Francesco Torre. Il brano è stato registrato, mixato e masterizzato presso Waves Music.

https://bfan.link/l-inferno-dentro-al-paradiso.

Biografia

Dopo avere fatto parte dei Thema per diversi anni, partecipando anche a trasmissioni quali Amici di Maria de Filippi nel 2017, allo scioglimento della band, nell’aprile 2019 Luca Ferrara e Mattia Missaglia decidono di formarne una nuova ma questa volta meno “abituale” composta da soli 3 elementi, quindi inizia la ricerca della voce che possa incastrarsi con le loro idee musicali.

Quasi per caso vedono il video di un ragazzo e da quel momento la band ha il suo frontman: Fabrizio Bol-pagni. Fabrizio nonostante la sua giovane età, 22 anni, ha un curriculum di tutto rispetto, la prima grande esperienza l’ha vissuta a soli undici anni nel 2011, quando il Maestro Leonardo De Amicis lo scelse per la trasmissione su RAI UNO, “Ti lascio Una Canzone”. Nel 2014 ha partecipato al F.I.M (Fiera Internazionale della Musica) a Genova. Nello stesso anno raggiunge la semifinale di “Vocine Nuove Castrocaro” nella bel-lissima location di Castrocaro Terme. Nel 2015 con il maestro Vince Tempera ha l’opportunità di cantare di fronte a 20 mila persone in piazza Bra, a Verona, durante la notte dell’ultimo dell’anno, e sempre nel 2015, è stato convocato presso gli studi Rai di Roma dal maestro Leonardo De Amicis, per la selezione fina-le del festival “EUROSONG”. Ecco che nasce immediatamente il nome FAKE che inizialmente crea alcune perplessità per il rischio di fraintendimento ma in poco tempo si trasforma nel marchio che ognuno di loro 3 sente sulla pelle. “Più una persona è vera e sincera, più rischia di sembrare falsa proprio perché nessuno è più abituato alla verità.”

La loro musica è l’insieme di una triade di mondi differenti. I gusti completamente differenti dei ragazzi si shakerano come un cocktail attuale che si può bere in spiaggia d’estate come in una baita d’inverno.

Tre i singoli usciti nel 2020: “Così”, “Dillo”, “L’infinito parte da zero” che sommando le views di Facebook e YouTube si totalizzano circa 2 milioni. Inoltre “Dillo” è stato scelto per la campagna pubblicitaria SUSUNA andata in onda nei mesi di luglio e agosto 2020 su Italia1 e le altre reti Mediaset.

“L’infinito parte da zero” il terzo singolo che ha concluso il 2020.

Nel mese di aprile 2021 su Spotify è stato pubblicato il quarto singolo “La vita tranne te”.

Il quinto singolo è “Mi guardo Lol “è stato pubblicato il 16 luglio 2021, è un brano molto allegro, ma dal te-sto che tratta un argomento molto attuale.

Hanno aperto il concerto di Max Gazzè nell’agosto 2020 ed a settembre 2021 il concerto di Colapesce e Dimartino. A novembre 2021 sono stati chiamati dalla produzione di Amici per una sfida. Ma chiusa la por-ta del talent ecco che arriva una chiamata dalla produzione del Christmas Contest 2021, i FAKE approdano alla finale che darà diritto ad esibirsi al Concerto di Natale in Vaticano. Vincono l’ambito premio come mi-glior interpretazione e così dopo essere stati ricevuti da Papa Francesco, si esibiscono al Concerto tra-smesso il 24 dicembre ed in replica il 25 dicembre su Canale 5 con il brano “I miei regali”.

Il 2022 si apre con un singolo dal titolo “Solo dentro il ghiaccio”…… un successo in radio, e non solo…… vie-ne trasmesso per oltre due mesi da parecchie emittenti guadagnando per quattro settimane di fila il pri-mo posto nelle classifiche emergenti. Questo brano dà inizio ad una identità dei FAKE diversa dal solito…. e con l’uscita del secondo brano “Resterei a digiuno” si consolida il cambiamento….un successo anche questo. Ultimo brano pubblicato su Spotify, dove ad oggi vantano circa un milione di streams, è Parti o Re-sti

Atmosfere elettroniche con ritmiche decise e tutto il calore di una voce che racconta le verità di oggi…le verità dei FAKE.