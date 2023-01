La personale di Manu Alguerò alla Oblong Contemporary Art Gallery di Dubai

Oblong Contemporary Art Gallery propone una nuova mostra nella sede di Dubai a Bluewaters Island, Fragments of Colors, una personale di Manu Alguerò

Oblong Contemporary Art Gallery inaugura una nuova mostra nella sede di Dubai a Bluewaters Island, Fragments of Colors, una personale di Manu Alguerò, artista catalano i cui dipinti saranno in mostra fino al prossimo 25 febbraio.

Dieci opere su tela di grandi dimensioni, di cui alcune inedite e realizzate appositamente per la mostra di Dubai, raccontano la poetica dell’artista che, mutuata in parte dall’espressionismo astratto, mette in gioco la materia, il colore, il gesto, per creare un impatto visivo straordinario.

Trame, sfumature, rilievi, emergono dai colori che l’artista applica sulla tela creando una matericità impattante che avvolge lo spettatore come in un vortice, un vigore tecnico che racconta la creazione, che rivela l’audacia dell’artista sulla tela e la sua capacità di intessere figure combinate al gesto artistico, e realizzate mediante la stesura stessa del colore che ne tratteggia, soprattutto nei volti, forma ed espressione, presenza e assenza al contempo.

Partendo da quello che si può definire un nucleo, posto al centro della tela, Alguerò crea delle vere e proprie esplosioni di colore, dove la vernice sembra sfuggire anche alla mano dell’artista per trovare un suo spazio, per creare una sua forma, per dare vita ad una genesi creativa che stupisce per la sua bellezza ma, soprattutto, per il movimento che sembra essere infinito.

Contrariamente alla forza del gesto, e quasi a creare un equilibrio, i colori usati da Alguerò sono pacati, amalgamati in un ristretto cromatismo e posati su campiture di colore che hanno la funzione di far emergere il tema o nucleo centrale dell’opera. Ma l’importanza delle campiture si evince osservando l’opera nella sua interezza, la tela è preparata idealmente come una base a buon fresco, o affresco, liscia o spatolata o, in taluni casi, a fondo oro. Queste caratteristiche rivelano un legame e un omaggio all’arte antica, dove nell’affresco e nei fondi oro si sono espressi i più grandi maestri dell’antichità.

Manu Alguerò, catalano di Barcellona, è scultore e stilista. Le sue opere sono esposte in collezioni permanenti in Spagna, al Museo Can Framis e al Museo d’Arte Contemporanea Espais Volart, entrambi a Barcellona. A Girona sono esposti al Museo Can Mario e al Palau Solterra. Non ultimo, in Marocco, il Museo Assilah espone opere permanenti di Alguerò.

OBLONG CONTEMPORARY ART GALLERY | DUBAI | FLORENCE | FORTE DEI MARMI

Dubai | R29 Bluewaters Boulevard Bluewaters Island United Arab Emirates +971 4 232 2071 Opening Hours: everyday 10AM – 10PM

website oblongcontemporary.com