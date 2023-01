Amici 22: Celentano e Todaro litigano per Gianmarco

Amici 22: il compito di danza classica dato a Gianmarco Petrelli dal maestro Raimondo Todaro fu infuriare Alessandra Celentano

Ad Amici 22 i due maestri di ballo Alessandra Celentano e Raimondo Todaro litigano sull’alunno Gianmarco Petrelli. Motivo? Il maestro Todaro, per mettere alla prova il ballerino, gli ha dato in settimana un compito che molti nella scuola, a partire dallo stesso Gianmarco, hanno reputato troppo difficile ma soprattutto inadatto a lui e quindi volutamente dato solo per farlo sfigurare. Di che compito si tratta? Di una coreografia di ballo neoclassico, con tanto di spaccata e piroette sulle punte, che oggettivamente pare un pelo complicato per un ballerino moderno come Gianmarco. Il giovane, quando ha ricevuto il compito in settimana e ha visto la coreografia, ci è rimasto malissimo. Si è immaginato, ha cominciato fin da subito a parlare di “figura di merda” pensando a quando avrebbe dovuto esibirsi nella coreografia indicato e addirittura a un certo punto è andato a chiudersi in bagno a piangere (poi è stato consolato dagli amici).

Durante la puntata di domenica 29 gennaio, poi, è arrivata la tanto temuta esibizione. “Io ho fatto quello che posso, ma in cinque mesi non posso diventare un ballerino classico. Una coreografia del genere la può fare solo Ramon“, ha detto l’allievo. Prima che si mettesse a ballare è scoppiato un battibecco tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Lei è intervenuta per difenderlo, ha detto chance ha lavorato tantissimo ed è cresciuto, poi ha dato ragione a lui sul fatto che questo ballo avrebbe potuto farlo “solo Ramon” (alunno specializzato nella danza classica). Infine lo ha accusato di “strumentalizzare gli allievi” (in questo caso Gianmarco appunto) “per avere per forza ragione tu e dare addosso a me”. Todaro, dal canto suo, ha risposto che questa coreografia era un compito come altri ‘tosti’ che lui aveva già assegnato ad altri ballerini per metterli alla prova: “Mi ricordo Mattia fare il neoclassico. Come altri ci sono riusciti, penso che tu lo possa fare. La coreografia è solo una linea guida, per vederti alle prese con questo stile. Mi regolo in base quello che ho visto e mi sembra in linea con gli altri. Prendi lezione di classico tutti i giorni da settembre, in fondo”.

La stessa Maria de Filippi, prima dell’esibizione, non ha nascosto una certa ironia sulla riuscita dell’esibizione (pare che durante le prove generali del giorno prima avesse detto a Gianmarco che era stato “terribile“). Alla fine, Gianmarco balla, non prima di aver detto “Mi sento veramente un cretino, faccio una figuraccia“. Indubbiamente malino. Si lascia andare anche a qualche risata, soprattutto sul finale, puntando se non altro sull’autoironia. Quando finisce, gli amici e allievi si alzano e lo applaudono. Maria De Filippi commenta: “Ha fatto quello che ha potuto”. Todaro commenta col sorriso le risate del ragazzo sul finale (con Maria che aggiunge “comunque c’era da ridere anche in mezzo“). E poi, il finale, con Maria che chiede: “E adesso che succede?”. A prendere la parola è Alessandra Celentano: “Vuoi vedere cosa succede ora?” e lancia a Gianmarco la maglia. Lui la prende al volo e torna a sedersi nei banchi tra gli applausi.