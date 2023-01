Addolcitori d’acqua: ecco quali sono i problemi più comuni

I problemi più comuni degli addolcitori, i dispositivi per rimuovere il calcare dall’acqua a causa del suo alto contenuto di calcio e magnesio

In molte parti della nostra Penisola è necessario installare dispositivi per rimuovere il calcare dall’acqua a causa del suo alto contenuto di calcio e magnesio. Questo non solo migliora la qualità dell’acqua che consumiamo, ma prolunga anche la vita utile di lavatrici e lavastoviglie. Ma cosa succede quando smettono di funzionare? In questo post vi raccontiamo quali sono i problemi degli addolcitori d’acqua più comuni e come risolverli.

SEGNALI CHE C’E’ UN PROBLEMA NELL’ADDOLCITORE

Potrebbe essere difficile per alcune persone identificare che il processo di addolcimento dell’acqua sta fallendo, ma la verità è che è abbastanza facile sapere se qualcosa non va. Questi sono alcuni dei segni più comuni che possono indicare che qualcosa sta accadendo nell’addolcimento dell’acqua in casa:

Quando l’apparecchio riduce la quantità di sale consumata. Nel caso in cui noti che il consumo di sale è diminuito, è molto probabile che tu debba ripararlo.

Se l’acqua addolcita fa meno schiuma con il sapone quando ci laviamo le mani o sotto la doccia, notiamo che non riusciamo ad insaponarci completamente, dovremo controllare anche il sistema di decalcificazione.

Al momento notiamo che la durezza dell’acqua è aumentata . L’acqua dura ha un alto contenuto di calcare, che è proprio quello che vogliamo evitare. Puoi usare trucchi fatti in casa per misurare la durezza, ma il più affidabile è farlo con strisce reattive o un reagente con soluzione A e B.

L’ADDOLCITORE HA ESAURITO IL SALE

Esistono molti tipi di addolcitori, ma la stragrande maggioranza basa la propria tecnologia sullo scambio di ioni calcio e magnesio con ioni sodio . È quindi necessario che abbiano un deposito di sale affinché possano seguire questo schema di funzionamento. Non appena il sale si esaurisce, smette di funzionare.

Per risolverlo non ci resta che riempire il serbatoio e attendere che torni a funzionare normalmente. Inoltre, ti consigliamo di controllare il consumo di sale per poterne anticipare il consumo e sostituirlo periodicamente

LA PORTATA DELL’ACQUA DELL’APPARECCHIO E’ STATA RIDOTTA

Uno dei problemi che può subire un addolcitore e che richiede l’intervento di un idraulico urgente , è quando l’acqua smette di entrare all’interno dell’apparecchio o non lo fa regolarmente. Nel momento in cui rilevi che il livello dell’acqua è sceso, ti consigliamo di collegare il bypass per evitare mali maggiori fino alla risoluzione dell’incidente.

PROBLEMI CON LA BOTTIGLIA DI RESINA

Gli addolcitori hanno dei flaconi che contengono delle resine all’interno e che hanno il compito di assorbire la calce quando avviene lo scambio ionico che abbiamo visto in precedenza. È un elemento che i produttori di addolcitori consigliano di cambiare ogni 7-10 anni a seconda del volume di acqua che gestiscono, tuttavia possono presentare i seguenti difetti:

Rompere la bottiglia: In questo caso, le palline di resina che riempiono la bottiglia passeranno nei tubi dell’impianto idraulico della casa, provocando intasamenti. È molto importante interrompere il funzionamento dell’addolcitore e contattare un idraulico per controllare l’intera installazione.

La resina è diventata satura di calce: Arriva un momento in cui la resina non può più assorbire il calcare e deve essere pulita. Non ci resta che togliere la bottiglia e lavare la resina con abbondante acqua e sale che faccia fuoriuscire la calce e vada nello scarico. Ancora una volta, è consigliabile eseguire regolarmente questa pulizia per evitare che accada.

INTASAMENTI NEI FILTRI PER SEDIMENTI

Nella maggior parte degli impianti di addolcimento, i filtri sono posizionati sia all’ingresso che all’uscita dell’acqua per proteggere l’impianto e l’impianto idraulico della casa. Questo perché in molte occasioni l’acqua può avere particelle in sospensione, motivo per cui i filtri possono intasarsi e impedire il corretto passaggio dell’acqua. Per risolverlo, è meglio contattare il professionista che ha effettuato l’assemblaggio del dispositivo.

LA VALVOLA NON FUNZIONA CORRETTAMENTE

Uno dei maggiori problemi che possono pregiudicare il funzionamento di un addolcitore è un guasto alle valvole. Questi elementi sono responsabili di tutte le parti che svolgono la loro funzione, oltre ad essere le parti più costose di un dispositivo per la rimozione del calcare dall’acqua. Sebbene la riparazione non sia troppo complessa, sapendo che è costosa.

CONTAMINAZIONE DA BATTERI

Anche se questo non è comune nelle abitazioni dove è presente la fornitura di acqua potabile, in quelle strutture dove gli addolcitori sono collegati direttamente ad un pozzo è normalissimo per noi avere la presenza di batteri. Prima di tutto è importante sapere che questi dispositivi sono progettati per funzionare con acqua precedentemente trattata con cloro, altrimenti il consumo di quell’acqua può rappresentare un problema per la salute.

In ogni caso, se ciò accade in un addolcitore collegato alla rete pubblica, è necessario disinfettare accuratamente la resina per farla svolgere nuovamente la sua funzione.