Susanna Kiraly in libreria con “Do re fa miao”

Susanna Kiraly pubblica un libro da colorare, coinvolgente, perfetto per divertire i bambini e sviluppare il loro pensiero creativo con giochi, canti e disegni

Un libro multisensoriale che contiene 35 storie allegre da colorare, imparando la musica, cantando e giocando con tutta la famiglia. Si possono anche scaricare da internet ed ascoltare i files audio delle singole melodie, in formato mp3.

Un metodo facile e naturale per muovere i primi passi nell’apprendimento della musica, leggendo e giocando al tempo stesso, secondo il metodo Kodály, nato in Ungheria, che attraverso la voce ed il corpo, considerati come dispositivi naturali, sviluppa e accresce il potenziale artistico dei bambini.

L’idea nasce in Finlandia, inizialmente come “Progetto covid-19”, con lo scopo di fornire alle persone in quarantena giochi e canzoni per bambini, con le quali tutta la famiglia può giocare insieme, per imparare la notazione musicale.

La scrittrice Susanna Kiraly è un’esperta docente di educazione musicale e canto. Ha conseguito un dottorato in filosofia (PhD) presso l’Università di Helsinki.