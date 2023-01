Su Rai 4 il film “Countdown”: ecco la trama

Prima serata horror su Rai 4 con “Countdown”: ecco la trama del film che vede protagonista una giovane infermiera interpretata da Elizabeth Lail

Domenica 29 gennaio 2023 ad alta tensione con il film “Countdown”, imperdibile thriller/horror in prima visione che Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone in prima serata. La giovane infermiera Quinn (Elizabeth Lail) soccorre un adolescente che le confessa che gli mancano solo poche ore di vita, come predetto da una misteriosa app che ha istallato sul suo smartphone.

L’infermiera, per curiosità, scarica la app e scopre di avere tre giorni di vita, ma non dà peso alla cosa finché il giovane che ha in cura muore in circostanze inspiegabili. Per Quinn diventa una vera e propria corsa contro il tempo per evitare di morire e che una presenza infernale si impossessi della sua anima allo scadere del countdown. Il talentuoso filmaker Justin Dec ha scritto e diretto Countdown basandosi su un suo stesso cortometraggio di grande successo realizzato nel 2016. Il film propone un fantasioso body-count che ricorda per dinamiche splatter la saga di Final Destination, che si unisce qui al tema della tecnologia come riflesso del decadimento morale dando vita a un divertente e divertito horror dall’originale costruzione da slasher-movie soprannaturale.