Roberto Carra pubblica “La leggenda del tesoro di Thomas Beale”

Disponibile nelle librerie e online “La leggenda del tesoro di Thomas Beal” di Roberto Carra: la lettura perfetta per gli amanti dell’avventura

Una vecchia scatola in legno, simile a un bauletto in miniatura, in procinto di essere messa all’asta, riporta alla luce un’antica leggenda legata a un certo Thomas Beale, un cowboy vissuto nei primi dell’Ottocento che, durante un bivacco, trovò un’immensa fortuna. Robert Carr, un monuments man e una sorta di FBI di reperti antichi, suo malgrado verrà coinvolto in una serie di eventi che sembrano andare in un’unica direzione. Tra gli innumerevoli tentativi di risalire al tesoro nascosto, ricatti, omicidi e pedinamenti si alterneranno in un susseguirsi di forti emozioni e colpi di scena mozzafiato. La leggenda del tesoro di Thomas Beale è la lettura perfetta per gli amanti dell’avventura.

BIOGRAFIA

Roberto Carra è sposato e padre di due figli Nicolò di 20 e Matilde di 11.

“Attrezzista di professione da ben 35 anni, costruisco e collaudo stampi per lamiere a freddo.

Da assiduo lettore di romanzi, quale sono, prediligo thriller e storici-avventurosi. Tra i miei autori preferiti spiccano Clive Cussler, Wilburn Smith, Jeffery Deaver, Glenn Cooper, Michael Connelly, Ken Follet e tanti altri. All’incirca tre anni fa decisi di iniziare a scrivere il mio primo romanzo, anche se dentro di me, da persona timida quale sono, quell’idea già mi balenava in mente già da un po’. All’insaputa di tutti scrissi inizialmente sul promemoria del cellulare ma poi un giorno mi si bloccò, così fui costretto a far intervenire il tecnologico di mio figlio Nicolò che in un battibaleno mi riportò tutto su carta e da quel giorno non ho più smesso di scrivere.

Sin da bambino fantasticavo scrivere pensieri e parole che segretamente tenevo per me raccontando spesso e volentieri quello che realmente avrei voluto dire al mondo intero. I temi che ci assegnavano a scuola, il fine settimana erano la mia cosiddetta valvola di sfogo, dove, pur vergognandomi, riuscivo ad esprimere ciò che sentivo dentro, raccontando spesso e volentieri anche dettagli divertenti facendo ridere così tutta la classe.

Due anni fa, grazie alla Portoseguro Editore, ho pubblicato il mio primo romanzo ” Colpo al cuore ” un thriller ambientato in Somalia.

A marzo di quest’anno, sempre grazie alla Portoseguro Editore, ne ho pubblicato un secondo dal titolo “La leggenda del tesoro di Thomas Beale” un thriller avventuroso ambientato a Chicago”.

Autore: Roberto Carra

ISBN: 9791254920244

Copertina flessibile;

Pag. 258