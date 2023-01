Miss Bikini apre un negozio anche in Brasile

La boutique di Miss Bikini in Brasile, con le creazioni di Alessandra e Francesca Piacentini, si trova all’interno del mall Barra Shopping, in un ambiente su due livelli

Fa tappa a Rio de Janeiro, in Brasile, il fitto piano di aperture di negozi Miss Bikini. La boutique si trova all’interno del mall Barra Shopping, in un ambiente su due livelli caratterizzato da un’immagine in linea con quella dei negozi brasiliani. Uno spazio che restituisce l’idea di un salotto con le sue poltroncine a conchiglia in velluto verde muschio, le coffee table in marmo e oro e il maxi lampadario in oro e cristalli, dominato dall’argento metallizzato in dialogo con le superfici a specchio degli arredi.

All’interno si trovano le collezioni di Miss Bikini, nate dalla creatività di Alessandra e Francesca Piacentini, in cui al beachwear e ai fuoriacqua si aggiunge la proposta di abiti in texture speciali, di produzione italiana, che rappresentano il nuovo oggetto del desiderio della clientela internazionale e che si apprestano a bissare il successo ottenuto in Europa.