I Fiumi su YouTube con il videoclip de “Il dono”

Disponibile online su YouTube il nuovo videoclip de I Fiumi: “Il dono” è il primo singolo tratto dal nuovo album di inediti in uscita nel 2023

È disponibile su YouTube il video IL DONO, il primo singolo (Dischi Soviet, ed. Freecom) della band “I FIUMI”, uscito in digitale. Il video, con la regia di Geremia Vinattieri, vuole affermare l’essenzialità della musica, liberata da qualunque sovrastruttura.

I Fiumi, alias Sarah Stride (voce e testi), Xabier Iriondo (chitarra elettrica), Andrea Lombardini (basso elettrico) e Diego Galeri (batteria), attraverso un sound alternative pop-rock e una voce intensa, raccontano la storia di una “caduta” e di una conseguente rinascita, del sapere accogliere il lato in ombra delle cose, affinché si possano rivelare nella loro pienezza di significato. Il DONO è un inno alla gratitudine per l’invisibile che si nasconde in ogni piccolo accadimento e che chiede di essere visto.

“Con questo video vogliamo riaffermare con forza la dimensione di una musica suonata e non mascherata da troppa produzione – è il commento della band – Quando l’individualità dei musicisti è forte, la loro firma musicale è tutto quello che basta, senza nascondersi, ‘what you see is what you get’. La regia di Geremia Vinattieri sposa questa immediatezza sottolineando i cambi del testo e le sezioni del brano con un sapiente uso della fotografia e un uso volutamente analogico di effetti acquatici”

“IL DONO” è il primo singolo tratto dal nuovo album di inediti, in uscita nel 2023: una collezione di dieci brani in cui la voce di Sarah Demagistri segue con fluidità il sound creato dall’insieme delle sonorità consolidate di Xabier Iriondo, Andrea Lombardini e Diego Galeri. Le produzioni dosano il pop-rock con elementi new wave e post-punk. Generi e timbri di impatto accompagnati da una narrazione sempre melodica e poetica”.