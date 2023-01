Fuori “Olodramma”, il primo album di Barriera

“Olodramma” è il primo album di Barriera sulle ambivalenze della società digitale: il disco è disponibile online sulle piattaforme streaming

Il Piccio Records presenta Olodramma, primo album di Barriera in uscita su tutte le piattaforme di streaming, prodotto da Blindur e Stefanelli. Olodramma è un break-up album nell’epoca della rivoluzione digitale. È la storia di tutte le persone che, pur di non sentire il dolore e la solitudine, provano ad abbandonare il corpo per diventare immagine virtuale. Le 10 tracce si muovono in un mondo di fantasmi digitali e attraverso l’elaborazione della fine di un amore, si interrogano sulle dinamiche delle relazioni umane nell’era di internet, fino a raggiungere le profondità del cyberspazio.

Barriera canta delle nevrosi urbane, delle app di dating, del nostro rapporto con il sacro e con la morte e lo fa immergendo le sue parole in una nuvola di glitch e synth elettronici, un pastiche di suoni che, spesso campionati, vengono dal passato musicale più o meno recente. Un disco electro-pop che, nel procedere con la sua discesa verso l’alienazione, diventa sempre più onirico e sempre più oscuro.

“Le canzoni di quest’album nascono nell’arco di un anno, a cavallo tra il 2020 e il 2021, dopo l’esperienza molto difficile della fine di un amore, un periodo di forte ansia e depressione, e la mia decisione di andare in psicoterapia. In questo periodo di alienazione dalle cose del mondo, mi sono ritrovato lentamente a immergermi nel mio smartphone e, più in generale, in internet, un mondo che ci fa una promessa irresistibile: quella di anestetizzare il dolore. Mentre facevo questo viaggio virtuale, ho deciso di tenere un diario fatto di canzoni che, come in uno psicodramma, mettendo in scena i momenti più difficili da me vissuti, mi ha portato a una specie di catarsi.

La decisione di trasformare queste canzoni in un disco è arrivata a febbraio del 2021, quando per la prima volta sono entrato in studio con Blindur, da tempo mio produttore e amico. Il processo è durato quasi un anno, con lunghe pause tra le sessioni di preproduzione e produzione. Nel corso della lavorazione è entrato nel team anche Stefanelli, che ha dato un apporto fondamentale in diverse fasi. Durante quei mesi mi è capitato di dormire nello studio Le Nuvole di Cardito, che è diventato una casa in cui tornare. Adesso si è trasformato in un resident studio, e credo di essere stato tra i primi a collaudarlo, anche quando c’erano solo divani!” – Barriera.

TRACKLIST

Nuvola Cinema Carmen NotificheSextingSEO Dovehomessomiopadre? Enter ghosting Semivocale Schermo fantasma Deserto rosso Se ci fosse un tram Una cosa che dimentico sempre