Nicoletta Bartolozzi pubblica “Piccoli grandi eroi”

Disponibile nelle librerie e nei negozi digitali “Piccoli grandi eroi” di Nicoletta Bartolozzi, edito da Albatros-Il Filo

Esce edito da Albatros-Il Filo, la prima raccolta di racconti per bambini dai 5 anni in su di Nicoletta Bartolozzi. L’autrice, classe 1969, è nata e vive a Pisa.

“Tutto è nato dal ricovero di mia figlia Laura all’ospedale Meyer di Firenze per un brutto incidente. L’idea è nata dal “bisogno” di intrattenerla in quei giorni, non si poteva fare altro, fermi a letto al buio, solo parlare, raccontare e che cosa meglio di ciò che stavamo vivendo? Raccontare cose vere e cose inventate, storie tinte di colori, per dare un senso alla nostra dolorosa esperienza e anche a quella di altri. Di ritorno a casa, ho trascritto tutto e, per rendere meglio le nostre idee (perchè sono racconti ed idee anche di mia figlia), ho trovato chi li potesse illustrare. Disegni bellissimi ed originali di persone carissime, colorate dentro come le loro illustrazioni, hanno dato vita alle parole in modo davvero efficace.

La parte più difficile è stata trovare qualcuno che fosse interessato a pubblicarle, e qui, sono dovute intervenire altre splendide amiche che mi hanno incoraggiato ad insistere quando io avrei gettato la spugna.

Insomma, c’è il lavoro di testa e di cuore di molte persone, e la speranza di tutte noi è veder tantissimi genitori raccontare ai loro figli queste storie.

La presentazione è stata scritta da un sacerdote, padre Serafino Tognetti, uno di quelli che non raccontano storie però, lui va dritto al sodo e chiama le cose con il loro nome: è il dolore offerto che salva il mondo!

Io credo che questo libro faccia bene a grandi e piccini, sogno di vederlo in mano a tantissime madri e altrettanti padri che vogliono insegnare ai figli che la vera felicità non sta nell’avere tutto e arrivare in alto, ma nel donare, nel condividere, nel portare gli uni i pesi degli altri, nel dare un senso ad ogni attimo della vita, anche ai momenti difficili e all’apparenza inutili.

Che nulla vada perduto e che si possa credere ancora all’invisibile, all’infinito, al bene”.

Un taglio particolare, quindi, quello che l’autrice ha voluto dare a queste storie, per avvicinare delicatamente e in modo non scontato, i più piccoli (ma non solo) alle inevitabili difficoltà della vita, riscattando e rendendo così i più fragili, indifesi e innocenti, i bambini appunto, in “Piccoli grandi eroi“.

Copertina e illustrazione del racconto “Oltre il primo cielo” di Aurora Tuvo. Le altre illustrazioni sono rispettivamente di: Rita Galli (“La particella TM00”), Silvia Bettini (“La montagna venerella”) e Marianna Mariotti (“Tanti cuori”).

Di Nicoletta Bartolozzi sono disponibili anche la favola “La mucca e la farfalla” con illustrazioni di Donatella Mazzei e “Filastrocche di terra e di mare” illustrate da Marianna Mariotti.