Lavoro: come funziona il Programma GOL per il reinserimento

Il Programma GOL è un progetto promosso dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per favorire la formazione e l’inserimento lavorativo dei disoccupati

Il Programma GOL prevede una serie di interventi, come corsi di formazione professionale, tirocini e percorsi di inserimento lavorativo, che vengono erogati in collaborazione con enti pubblici e privati. L’obiettivo del programma è quello di favorire l’inserimento nel mondo lavorativo per tutti coloro che hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, come ad esempio i disoccupati di lunga durata, i percettori di reddito di cittadinanza, i percettori di Naspi, i lavoratori in cassa integrazione, i lavoratori fragili o le donne.

Il Programma GOL è una vera e propria risorsa per i disoccupati che cercano di inserirsi nel mondo del lavoro. Grazie al programma, sono stati realizzati numerosi corsi di formazione e tirocini, che hanno permesso a molti disoccupati di acquisire nuove competenze e di trovare un impiego.

Interventi del Programma GOL per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro

Tra gli interventi previsti dal Programma GOL per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, vi sono:

Corsi di formazione professionale: il programma prevede la realizzazione di corsi di formazione professionale, rivolti ai disoccupati – inoccupati – o percettori di RdC o Naspi che desiderano acquisire nuove competenze per poter accedere a determinati settori lavorativi o per specializzarsi in una determinata professione. I corsi sono erogati in collaborazione con enti pubblici e privati e possono avere durata variabile, a seconda delle esigenze dei partecipanti.

Tirocini: il Programma GOL prevede la realizzazione di tirocini formativi e di inserimento lavorativo, rivolti ai disoccupati – inoccupati – o percettori di RdC o Naspi che desiderano acquisire un’esperienza lavorativa e mettere in pratica le competenze acquisite durante i corsi di formazione.

Percorsi di inserimento lavorativo: il Programma GOL prevede anche la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo, rivolti ai disoccupati che hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro. I percorsi sono finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo attraverso l’accompagnamento al lavoro, il sostegno all’autoimprenditorialità e il supporto alla ricerca attiva del lavoro.

Grazie agli interventi del Programma GOL, molti disoccupati hanno avuto la possibilità di acquisire nuove competenze e di trovare un impiego, contribuendo così a ridurre il tasso di disoccupazione.

Collaborazione con enti pubblici e privati per l’erogazione di corsi di formazione e tirocini

La collaborazione con enti pubblici e privati è un aspetto fondamentale del Programma GOL, il progetto promosso dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per favorire la formazione e l’inserimento lavorativo dei disoccupati.

Grazie a questa collaborazione, il programma è in grado di erogare una vasta gamma di corsi di formazione professionale, rivolti ai disoccupati che desiderano acquisire nuove competenze per poter accedere a determinati settori lavorativi o per specializzarsi in una determinata professione. I corsi sono erogati in collaborazione con enti pubblici e privati e possono avere durata variabile, a seconda delle esigenze dei partecipanti.

Ecco alcuni esempi di corsi di formazione disponibili attraverso il Programma GOL:



Produzioni alimentari

o Addetto al confezionamento dei prodotti alimentari

o Operatore della produzione artigianale di prodotti di panetteria

o Operatore di panificazione e produzione di pasta

Edilizia

o Operatore alla conduzione di macchine scavo, movimento terra e demolizione

o Operatore edile alla carpenteria

o Operatore edile alle strutture murarie

o Tecnico di coordinamento del cantiere

o Operatore edile alla posa di pavimenti e rivestimenti

Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

o Installatore e manutentore straordinario – Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici

Servizi di distribuzione commerciale

o SMA-SAB

Servizi di informatica

o Web Designer

Servizi socio-sanitari

o Tecnico esperto nella gestione di struttura-servizio sociale o socio-sanitario

o Tecnico dell’assistenza alla genitorialità

o Tutor didattico per studenti con difficoltà di apprendimento

o Tecnico dell’assistenza domiciliare ai minori

o Operatore dell’infanzia

o Assistente all’autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità

Servizi alla persona

o Realizzazione di trattamenti dermo-estetici del viso e del corpo

o Realizzazione di trattamenti di cura, ricostruzione e decorazione delle unghie

o Realizzazione di trattamenti di depilazione, epilazione e decolorazione dei peli del corpo

o Realizzazione di trattamenti di trucco e visagismo

o Operatore olistico del benessere

Servizi turistici

o Operatore di agenzia di viaggio

o Operatore del servizio bar

Area comune

o Tecnico esperto nella partecipazione a gare d’appalto

o Operatore della sanificazione

o Addetto alla cura e pulizia di spazi ed ambienti

o Tecnico della gestione di impresa di pulizia

o Operatore call center Inbound

o Team leader di call center

o Segretario amministrativo

o Operatore segretariale

Oltre ai corsi di formazione, nel Programma GOL sono previsti tirocini formativi e di inserimento lavorativo, rivolti ai disoccupati che desiderano acquisire esperienza lavorativa e mettere in pratica le competenze acquisite durante i corsi di formazione. I tirocini possono essere svolti presso aziende private o enti pubblici e hanno una durata variabile, a seconda delle esigenze del tirocinante e del datore di lavoro.

Grazie alla collaborazione con enti pubblici e privati, il Programma GOL è in grado di offrire ai disoccupati una vasta gamma di opportunità di formazione e inserimento lavorativo, contribuendo così a ridurre il tasso di disoccupazione nella regione.