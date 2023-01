JavaScript Developer tra i lavori meglio pagati in Italia

Tra i lavori più pagati in Italia e nel mondo, un posto alto nella classifica degli stipendi spetta al ruolo di JavaScript Developer. Che cosa fa uno Sviluppatore JS

Tra i lavori più pagati in Italia e nel mondo, un posto alto nella classifica degli stipendi spetta al ruolo di JavaScript Developer. Uno Sviluppatore JS è responsabile del completamento della progettazione di applicazioni e software utilizzando il linguaggio di programmazione Java. Gli sviluppatori JavaScript lavorano con i siti Web, producendo applicazioni front-end ed eseguendo analisi del codice e miglioramento generale dello stile e dell’usabilità.

Uno Sviluppatore in Javascript è responsabile di tutti i compiti relativi alla piattaforma front-end, dallo sviluppo di progetti per applicazioni complicate all’analisi del codice. Le responsabilità dello sviluppatore JavaScript includono l’ottimizzazione delle applicazioni, la garanzia della fattibilità di UI/UX e l’implementazione di progetti e architetture API.

Per avere successo come sviluppatore JavaScript, devi avere una conoscenza del web e ovviamente una conoscenza approfondita di JavaScript. In definitiva, uno sviluppatore JavaScript di qualità dovrebbe essere in grado di lavorare in un ambiente frenetico e implementare specifiche di progettazione complesse, lavorando a stretto contatto con il Web Designer, l’HTML Developer e il PHP Developer. Tuttavia, in una società piccola potresti dover accorpare nel tuo ruolo proprio tutte queste competenze, integrandole con un minimo di progettazione grafica.

Responsabilità del JavaScript Developer

Costruire una codifica sostenibile che possa essere utilizzata in futuro.

Garantire la fattibilità dei progetti UI/UX.

Miglioramento delle prestazioni del sito Web principale di front-end.

Modifica di progetti e specifiche di applicazioni complesse.

Analisi di codice, requisiti, rischi di sistema e affidabilità del software.

Collaborazione con sviluppatori web front-end e back-end.

Competenze del JavaScript Developer

Laurea in informatica, ingegneria, MIS o campo correlato.

Ampia conoscenza e comprensione di JavaScript.

Esperienza con le librerie JavaScript (es. ExtJS, Backbone JS e Angular JS).

Competenza nel comportamento e nelle prestazioni del rendering del browser.

Esperienza in strumenti front-end (es. Grunt e Gulp JS.)

Buona comprensione del markup web, come HTML5.

Ottima conoscenza della lingua inglese.