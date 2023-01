Fuori il video di “Coccodè” il nuovo inedito degli Alterpop, video in cui si racconta e descrive la fase di registrazione in studio del brano

È in radio e in digitale “Coccodè” il nuovo inedito degli Alterpop (distr. Artist First), il cui video racconta e descrive la fase di registrazione in studio del brano.

“Sei nella testa, come una scossa, fino alle ossa, ma c’è…

che mica siamo nati per fare Coccodè?!”

“Coccodè” è il 4° tassello del puzzle che comporrà il primo album del progetto Alterpop, un percorso che affronta, tappa per tappa, certe dimensioni e condizioni del vivere e dell’essere “umani”. L’amore, la felicità, la solitudine, la certezza e l’incertezza, sono alcuni tra gli stati d’animo che si alternano in questo testo. “Coccodè” vuole provocare una riflessione su quelli che sono i limiti “caratteriali” e di conseguenza “verbali e non…” della maggior parte di noi, con i nostri conflitti interiori ed esteriori, ma sempre in cerca di uno stato vitale migliore.

Qui il video: https://youtu.be/i31c3PeFGVo

“Da quando abbiamo installato le telecamere nello studio di registrazione, ogni volta che si realizza un brano, ci piace rivedere cosa è accaduto perché, mentre si registra, si è rilassati, si è veri. Abbiamo rivisto quelle riprese dopo aver chiuso il brano e ci siamo resi conto che le immagini così autentiche – affermano gli Alterpop – descrivevano davvero bene il lavoro che avevamo fatto in studio. Ed ecco il videoclip senza fronzoli ne finzioni, ma un montaggio vero e proprio che testimonia il processo anche tecnico oltre che creativo della registrazione del brano.”

Alterpop è una Band formata da Valerio Zelli (voce), Mario Manzani (chitarre), Tommaso Turini (basso) e Francesco Isola (batteria), coadiuvati in studio da Andrea Corsellini e Massimo Fantoni. Alterpop è musica energica, con un linguaggio personale ma condivisibile, brani inediti con uno stile unico e allo stesso tempo ricchi di contaminazioni, come se il tutto fosse una sorta di “alterazione pop”. Il primo inedito “È Solo Un Attimo” viene pubblicato il 6 maggio seguito il 24 giugno da “Generazione Skip”. Il 26 agosto è la volta di “Me Stesso” singolo sincero e profondo che invita a vivere la vita essendo sé stessi.

Il nuovo inedito “Coccodè” che sembra un gioco ma… non lo è.

Gli Alterpop li trovi qui: Website Instagram Facebook Twitter