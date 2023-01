Esce nelle librerie “Come ce l’hanno fatta 77 imprenditori italiani”

OSA COMMUNITY presenta “Come ce l’hanno fatta 77 imprenditori”: 77 storie di successo di uomini e donne che hanno raggiunto il loro obiettivo

OSA Communty è la prima e più grande community di imprenditori italiana, fondata da Mirco Gasparotto, presidente del Gruppo Arroweld Italia e guru europeo nell’ambito del coaching dirigenziale e personale. Divenuta, in 6 anni di attività, il primo punto di riferimento, collaborazione e conoscenza per chi fa impresa, vanta oggi più di 15 sedi in diverse città italiane, con oltre 1200 imprenditori iscritti: OSA Community è una rete concreta, un solido network che vanta l’appoggio di grandi imprenditori, tra cui Vincenzo Divella, Divella S.p.A., Angelo Mastrolia, Newlat Food S.p.A., Giuseppe Arditi, Ristopiù Lombardia S.p.A

“OSA Community è nata da un presupposto- annuncia Mirco Gasparotto-, fronteggiare la mancanza di tempo nella vita degli imprenditori – tempo per migliorarsi, conoscere, formarsi. Vuole infatti essere un luogo di incontro, fatto da imprenditori per imprenditori, ovvero una fonte di informazioni di valore, pratiche, di prima mano, impossibili da trovare altrimenti. In sei anni ci siamo ampliati, divenendo la prima rete di imprenditori in Italia; un successo che conferma l’impellenza di un bisogno: quello degli imprenditori di ricevere risposte concrete e confrontarsi con chi conosce il proprio mondo.”

Tutta l’esperienza di Osa Community è raccolta nel suo libro: per il sesto anno consecutivo, infatti, i membri di OSA, si sono uniti per raccontare e condividere le loro storie di successo, con un’unica missione: essere di ispirazione agli imprenditori di oggi e di domani, e aiutarli ad allargare la loro visione per raggiungere i loro obiettivi. Disponibile nelle migliori librerie. Edito da Fausto Lupetti e curato di Libri d’Impresa, affronta tematiche quali la strategia d’impresa, lo sviluppo della leadership, il marketing, l’innovazione, la crescita personale dell’imprenditore e l’intelligenza finanziaria. Lo fa attraverso racconti di vita emozionanti, arricchiti da esempi e dalle esperienze concrete che gli autori hanno deciso di condividere. In ogni capitolo l’esperienza personale e le emozioni dell’autore si intrecciano con i successi e gli insuccessi della sua impresa.

Le precedenti cinque edizioni, con quasi 30.000 copie vendute, si sono dimostrate un vero successo editoriale che ha contribuito a diffondere e ispirare quella cultura d’impresa pratica, condivisibile ed efficace che è la base della nostra economia.

“Questo libro raccoglie e contribuisce a diffondere informazioni, consigli utili ed esperienze vissute da imprenditori che, con tenacia e determinazione, ogni giorno portano avanti aziende che danno lavoro a migliaia di persone” ha dichiarato Angelo Mastrolia, che ha curato la prefazione.