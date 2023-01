Emofilia B: l’Fda approva la terapia genica Hemgenix

Emofilia B: l’Fda ha approvato Hemgenix (etranacogene dezaparvovec), che diventa così la prima terapia genica autorizzata negli USA

Per l’emofilia B, l’Fda ha approvato Hemgenix (etranacogene dezaparvovec), che diventa così la prima terapia genica autorizzata negli Stati Uniti per questa patologia. Sviluppato da uniQure e CSL, Hemgenix è indicato per gli adulti che attualmente utilizzano la terapia di profilassi con fattore IX, o che presentano emorragie attuali o storiche a rischio di vita, o ripetuti gravi episodi di sanguinamento spontda farmaco di uniQure e CSL aneo. Il farmaco è ancora in fase di valutazione da parte di altre agenzie regolatorie, tra cui l’UE.

Somministrato in dose singola per infusione endovenosa, il farmaco consiste in un vettore AAV che trasporta un gene per il fattore IX della coagulazione. “La terapia genica per l’emofilia è all’orizzonte da oltre due decenni”, ha dichiarato Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della FDA, aggiungendo che l’approvazione “rappresenta un importante progresso nello sviluppo di terapie innovative per coloro che subiscono un elevato carico di malattia associato a questa forma di emofilia”.

La richiesta dell’Fda, valutata nell’ambito di una revisione prioritaria, includeva i dati dello studio di Fase III HOPE-B, condotto su 54 maschi adulti, che ha dimostrato che i riceventi di Hemgenix hanno prodotto un’attività media del fattore IX del 39% a sei mesi e del 36,7% a 24 mesi dall’infusione. I risultati hanno anche mostrato che da sette a 18 mesi dopo l’infusione, il tasso medio di sanguinamento annualizzato aggiustato (ABR) per tutte le emorragie è diminuito del 54% rispetto al periodo di sei mesi di inizio della terapia sostitutiva profilattica. Inoltre, il 94% dei pazienti trattati è stato in grado di interrompere la profilassi e di rimanere libero da una precedente terapia di profilassi continua di routine.

Le reazioni avverse più comuni associate al farmaco comprendono elevazioni degli enzimi epatici, cefalea, lievi reazioni legate all’infusione e sintomi influenzali. I pazienti devono essere monitorati per verificare la presenza di reazioni avverse all’infusione e di innalzamenti degli enzimi epatici (transaminasi) nel sangue.

Alla fine del 2020 l’Fda aveva sospeso il programma clinico a causa del timore che la terapia genica potesse causare lo sviluppo di un tumore al fegato in un partecipante allo studio. La sospensione è stata revocata pochi mesi dopo, dopo che uniQure (poi acquisita da CSL) ha portato evidenze scientifiche che le analisi hanno suggerito che era “altamente improbabile” che la terapia genica fosse alla base della diagnosi.

L’emofilia B è una malattia emorragica genetica che deriva dalla mancanza o dall’insufficienza dei livelli di Fattore IX, una proteina necessaria a produrre coaguli di sangue per arrestare le emorragie. I sintomi possono includere emorragie prolungate o abbondanti dopo una ferita, un intervento chirurgico o una procedura odontoiatrica; nei casi più gravi, gli episodi di sanguinamento possono verificarsi spontaneamente senza una causa evidente. Episodi di sanguinamento prolungati possono portare a complicazioni gravi, come emorragie nelle articolazioni, nei muscoli o negli organi interni, compreso il cervello.

La maggior parte dei soggetti affetti da Emofilia B e che manifestano i sintomi sono uomini. La prevalenza dell’emofilia B nella popolazione è di circa una persona su 40.000; l’emofilia B rappresenta circa il 15% dei pazienti con emofilia. Molte donne portatrici della malattia non presentano sintomi. Tuttavia, si stima che il 10-25% delle donne portatrici abbia sintomi lievi; in rari casi, le donne possono avere sintomi moderati o gravi.