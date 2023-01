App Inail: dopo la Chat con operatore arrivano altre funzioni

Un operatore a disposizione in tempo reale al quale richiedere informazioni e chiarimenti: con questo nuovo servizio, prosegue il processo di avvicinamento dell’Inail alle esigenze dei cittadini. Il secondo aggiornamento dell’App lanciata nel 2021, introduce, infatti, la Chat con operatore, un ulteriore canale di assistenza, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, che segue l’attivazione del servizio “InTempo”, grazie al quale ora è possibile gestire l’accesso nelle sedi dal proprio smartphone, prenotando il posto in coda e facendo il check-in con il QR-code.

Assistenza e Certificazioni sempre in tasca. Attraverso la Chat gli utenti possono contattare direttamente un operatore dell’Istituto e ricevere le informazioni e l’assistenza di cui hanno bisogno in tempo reale, nei giorni lavorativi. La nuova funzionalità si aggiunge a quelle già attive: le “Faq”, dove consultare l’elenco delle risposte alle domande più frequenti, e “Inail risponde”, per inviare richieste di supporto sull’utilizzo dei servizi online, conservate nell’archivio “Le mie richieste”. Questo secondo aggiornamento prevede, inoltre, l’introduzione una nuova sezione che consente di visualizzare il documento di Certificazione Unica dell’anno in corso o degli anni precedenti, con la possibilità di condividere o salvare il relativo pdf sul proprio dispositivo.

Le novità in arrivo. Nei prossimi mesi sono in programma altri quattro rilasci di nuovi servizi per il canale mobile. Il primo riguarda l’“Assistente virtuale” (Chatbot), che offre all’utente assistenza guidata nell’accesso ai servizi, al quale farà seguito lo “Sportello digitale”, integrato con il sistema “InTempo”, che consente di prenotare un consulto con un operatore Inail, sia presso una sede, sia in modalità remota, tramite Teams. La terza tappa del processo di implementazione dell’App prevede, invece, l’attivazione dello “Sportello virtuale lavoratori”, attraverso il quale consultare le pratiche e i relativi pagamenti e provvedimenti, scaricabili sempre in formato pdf.

Sullo smartphone anche gli esercizi di fisioterapia. L’ultimo aggiornamento, in fase di sviluppo in collaborazione con i medici del Centro protesi di Vigorso di Budrio, è dedicato, infine, agli utenti amputati, che potranno accedere a numerosi materiali utili al loro percorso di riabilitazione. Tra questi, video 3D con esercizi di fisioterapia eseguiti da un avatar e corredati da audio-descrizioni e sottotitoli, e un sistema di raccolta dei feedback post-esercizio, per esprimere la propria opinione.