Su Rai Movie “Lezioni di persiano”: ecco la trama del film

Per la Giornata della Memoria, Rai Movie trasmette in prima serata il film “Lezioni di persiano” (Russia, Germania 2020), per la regia di Vadim Perelman: ecco la trama

In occasione della Giornata della Memoria, Rai Movie trasmette venerdì 27 gennaio alle 21.15 il film “Lezioni di persiano” (Russia, Germania 2020), per la regia di Vadim Perelman, con Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Leonie Benesch, David Schütter, Alexander Beyer, Giuseppe Schillaci. La trama: ambientato nella Francia del 1942, il film racconta la storia di Gilles, un ebreo belga che sta per essere deportato. Sul vagone del treno che sta portando lui e migliaia di altri uomini verso la morte, cerca in tutti i modi di trovare un pretesto per sopravvivere. L’aiuto gli arriva attraverso la letteratura: un ragazzo affamato gli chiede il suo panino in cambio di un libro sui miti e leggende della Persia.

E in un attimo quei racconti antichi diventano la sua ancora di salvezza. Nel tentativo di sfuggire al suo crudele destino in un campo di concentramento, dice alle SS di essere in realtà persiano, proveniente dall’Iran, e di chiamarsi Reza. La notizia della sua provenienza arriva al tenente Koch, il direttore del campo, che sogna di aprire un ristorante proprio in Iran una volta finita la guerra. Kock promette di salvare la vita a Gilles a una condizione: deve insegnargli il persiano e così, per sopravvivere, Gilles si vede costretto a inventare una lingua fatta di parole e suoni senza senso, sperando di non essere scoperto.

Ispirato a un’incredibile storia vera, e basato sul racconto “Invenzione di una lingua” di Wolfgang Kohlhaase, “Lezioni di persiano” è una storia di intelligenza e resistenza, una prova di coraggio sostenuta da un tenace attaccamento alla vita.