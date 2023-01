“I Am Here”, la testimonianza di Ella Blumenthal su Nexo+

Giorno della Memoria: “I Am Here”, la testimonianza straordinaria di Ella Blumenthal in esclusiva su Nexo+ dal 27 Gennaio

Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, grazie alla collaborazione con DNC Entertainment Factory, arriva in esclusiva su Nexo+ I AM HERE, il documentario di Jordy Sank dedicato alla personalità magnetica e illuminante di Ella Blumenthal.

Di lei è impossibile non innamorarsi. Perché Ella è molto più di una nonna sopravvissuta all’Olocausto. Vive a Città del Capo, ha quattro figli, undici nipoti e nove pronipoti. È una donna esuberante, vivace e dalla personalità frizzantina, cosa che la rende una narratrice perfetta che tiene incollati alle sue parole tutti coloro che iniziano ad ascoltarla. Non ha mai paura di dire la sua, di fare battute e di parlare spontaneamente di momenti estremamente bui della sua vita. Cattura l’attenzione, illumina lo schermo e riesce a connettersi con gli spettatori di tutto il mondo. Ella possiede, come nessun altro, la joie de vivre, il gusto per la vita, una caratteristica inaspettata, considerando il suo vissuto. Ma lei è una donna dalla volontà salda, che non si è mai fermata pur di vivere la vita al meglio e assaporarne ogni singolo momento.

È durante le celebrazioni del suo 98° compleanno che Ella si apre ad amici e familiari e narra, come non ha mai fatto prima, la sua storia di sopravvissuta all’Olocausto. I suoi ricordi drammatici, ripercorsi nel film e illustrati attraverso animazioni essenziali e comprensibili a tutti, attraversano tre campi di concentramento e si alternano alle immagini di Ella, che le videocamere seguono nel presente mentre recita le sue preghiere, nuota in piscina, impasta il pane per lo Shabbat e cammina sulla promenade a Cape Town.

I AM HERE di Jordy Sank è un messaggio universale e capace di ispirare, un film composito e prezioso sull’amore per la vita e un omaggio alla forza eccezionale di Ella Blumenthal. Sarà disponibile in streaming dal 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, in esclusiva su Nexo+ per un evento speciale realizzato in collaborazione con DNC Entertainment Factory.

In attesa dell’uscita del film, in questi giorni Nexo+ (nexoplus.it) propone anche una ricca playlist di titoli per conoscere e per non dimenticare.

JORDY SANK – regista

Jordy Sank è un regista sudafricano con la passione per le storie ricche di emozioni, e con un forte desiderio di creare contenuti che possano trasmettere verità e significati profondi. I Am Here è il suo debutto come regista in un documentario. Il suo short film, The Locket, è stato nominato per un South African Film Television Award nel 2017 e proiettato a numerosi festival internazionali. Jordy ha lavorato nell’industria pubblicitaria in Sud Africa, ha dato supporto a grandi aziende e ha diretto video per molti noti brand, inclusi KFC, Vodacom e Telkom. È cresciuto al fianco di Ella ed ha ascoltato la sua storia straziante di perseveranza, resilienza e forza. Raccontarne la storia è per lui un sogno che lo accompagna da più di 15 anni.

Trailer: https://youtu.be/lnvTm2IQBQo