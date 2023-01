“Battaglia Navale”, è il nuovo singolo di Lavinia disponibile su tutte le piattaforme digitali, distribuito da INgrooves Music Group/Universal Music Italia

“Battaglia Navale”, è il nuovo singolo di Lavinia disponibile su tutte le piattaforme digitali al seguente link https://ingrv.es/battaglia-navale-9o5-h , distribuito da INgrooves Music Group/Universal Music Italia.

“Battaglia navale” è un brano che affronta il tema dell’amicizia sotto una veste malinconica. Un’amicizia importante arrivata al capolinea e che continua a condizionare la quotidianità assaporando l’amaro e il dolce allo stesso tempo. C’è la voglia di dimenticare e riappropriarsi della propria vita e dei propri sorrisi, ma quando la malinconia diventa troppo forte è inevitabile lasciarsi andare nel mare dei ricordi, quei ricordi che a volte ti cullano e a volte ti fanno affondare insieme a loro, da soli.

“Con Battaglia navale ho voluto raccontare quanto è importante a volte lasciare determinate amicizie che un tempo facevano stare bene e ad oggi non più ricordando velocemente qualche esperienza fatta insieme e dei piani ormai andati in fumo. È un grido di liberazione e disperazione allo stesso tempo, ci si consola pensando che un giorno ci si sveglia e ci sarà di nuovo primavera con i suoi bei fiori, che è importante accettarsi per così come si è, che non è importante essere sempre felici perché bisognerebbe normalizzare i momenti no e con essi anche le giornate nere. Ci si deve sentire liberi a volte di affondare nel proprio dolore proprio come dice l’ultima frase del brano: “stasera affondo giocando a battaglia navale da sola”.

Lavinia Macheda, classe 2002, è una cantautrice di Reggio Calabria, impiantata a Milano dove studia Economia e gestione aziendale presso l’università Cattolica.Muove i primi passi nella musica a 14 anni prendendo lezioni di canto nell’accademia della sua città, seguita dal Maestro Franco Dattola. Qualche anno più tardi la necessità di esternare le sue emozioni più intime diventa un’esigenza e un bisogno da assecondare. L’incontro con il producer Antonio Condello le permette di iniziare un percorso di scrittura e consapevolezza pubblicando così il suo primo singolo “Per metà” a maggio 2021. Successivamente inizia una collaborazione con l’etichetta Amarena Records distribuendo questa estate il brano “Baci Chardonnay” e adesso “Battaglia navale”