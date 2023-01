Ausili sportivi per persone con disabilità: 218 i beneficiari, fondamentale la consulenza tecnica degli esperti del Centro protesi Inail

Sono 218 le Associazioni sportive che avranno accesso quest’anno al finanziamento dell’apposito Fondo istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. È stato pubblicato, infatti, il decreto di approvazione e la lista dei beneficiari delle risorse destinate per il 2022 all’acquisto di ausili sportivi per l’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità. Fondamentale il ruolo degli esperti del Centro protesi di Vigorso di Budrio che, sulla base dell’accordo sottoscritto tra il Dipartimento per lo sport, il Comitato italiano paralimpico, la società Sport e Salute e l’Inail, hanno svolto consulenza specialistica sui requisiti tecnici degli ausili per i quali è stato richiesto il finanziamento.

Il Fondo è stato istituito nel 2018. Lo sport è universalmente ritenuto un mezzo di partecipazione e di inclusione sociale e, proprio per facilitare l’accesso alla pratica sportiva nel 2018, è stato istituito il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” che ogni anno prevede lo stanziamento di risorse per l’acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito a persone con disabilità.