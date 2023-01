Perdere peso: chirurgia bariatrica più efficace dei farmaci

La chirurgia bariatrica più efficace dell’iniezione sottocutanea di un GLP-1 agonista: ha mostrato negli adulti obesi una perdita di peso di circa 20 kg superiore

Una revisione sistematica e metanalisi di sei piccoli studi testa a testa sulla chirurgia bariatrica rispetto all’iniezione sottocutanea di un GLP-1 agonista ha mostrato negli adulti obesi una perdita di peso di circa 20 kg superiore con l’intervento chirurgico e un controllo glicemico sovrapponibile con i due trattamenti. I risultati sono stati presentati al congresso Obesity Week 2022 e pubblicati sulla rivista Obesity.

I ricercatori devono però ancora confrontare direttamente la chirurgia bariatrica con i nuovi agonisti doppi e tripli che sono in fase di sviluppo. I limiti dello studio condotto da Shohinee Sarma e Patricia Palcu dell’Università di Toronto, Ontario, Canada, erano il numero degli studi presi in esame (6), la numerosità dei pazienti (322) e l’inclusione di dati dal 2007 al 2017, senza quindi considerare i nuovi farmaci per la perdita di peso, che sono ancora più potenti.

Effetti dei farmaci sempre più vicini a quelli della chirurgia

«La maggior parte degli studi presi in esame ha confrontato la chirurgia bariatrica con liraglutide», ha osservato Eric Ravussin del Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University, Baton Rouge. «Mentre oggi abbiamo agonisti migliori come semaglutide, così come nuovi agonisti multipli».

«Come tirzepatide, una combinazione di un agonista del GLP-1 e del polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente (GIP), che sta mostrando risultati molto vicini alla perdita di peso con la chirurgia bariatrica» ha osservato. «Ci sono anche parecchi altri farmaci in fase di sviluppo che potrebbero ridurre ulteriormente questo gap. Ora abbiamo bisogno di un confronto diretto tra la chirurgia bariatrica e un farmaco combinato come tirzepatide in un’ampia popolazione di pazienti».

«Per via della potente perdita di peso e dei benefici glicemici degli agonisti del GLP-1, i pazienti che desiderano evitare i rischi della chirurgia bariatrica potrebbero voler discutere la possibilità della terapia farmacologica con i loro medici» ha fatto presente Sarma. «Per i prossimi passi abbiamo bisogno di studi a lungo termine che confrontino i benefici di riduzione del peso, glicemici e cardiovascolari di questi farmaci rispetto alla chirurgia bariatrica, per fornire una migliore consulenza nel trattamento dell’obesità».

Tre trial randomizzati e tre studi osservazionali

I ricercatori hanno cercato nella letteratura studi randomizzati controllati (RCT) e studi osservazionali fino ad aprile 2021 che hanno confrontato direttamente la perdita di peso assoluta con un agonista del GLP-1 (liraglutide, dulaglutide, semaglutide, exenatide, lixisenatide e albiglutide) rispetto a qualsiasi tipo di chirurgia bariatrica, inclusi bypass gastrico Roux-en-Y (RYGB), gastrectomia a manica, bendaggio gastrico e diversione biliopancreatica.

Hanno incluso pazienti di almeno 18 anni di età con un indice di massa corporea (BMI) superiore a 25 kg/m2. Gli outcome secondari includevano la variazione del BMI e, per i pazienti con diabete di tipo 2, dei livelli di emoglobina glicata (HbA1c). In totale sono stati identificati sei studi con diversi farmaci e diversi tipi di chirurgia bariatrica, che hanno arruolato da 13 a 134 pazienti, con follow-up da 6 mesi a 10 anni.

Durante il follow-up, la perdita di peso media complessiva è stata superiore di 22,7 kg nei gruppi chirurgia bariatrica rispetto ai gruppi GLP-1 agonisti in due RCT e maggiore di 25,1 kg in due studi osservazionali.

La diminuzione media complessiva del BMI è stata di 8,2 kg/m2 più alta nei gruppi di chirurgia bariatrica rispetto ai gruppi farmacologici in due RCT e di 10,6 kg/m2 superiore in 3 studi osservazionali.

La riduzione media complessiva dell’HbA1c è stata dell’1,28% inferiore nei tre RCT e dello 0,9% più bassa in uno studio osservazionale.

Gli autori hanno pertanto concluso che negli adulti con obesità, la chirurgia bariatrica conferisce ancora le maggiori riduzioni di peso e di BMI, ma ha effetti simili sul controllo glicemico rispetto agli agonisti del GLP-1.

Referenze

ObesityWeek 2022. Obesity Journal Symposium. Presented November 4, 2022.