Nella casa del Grande Fratello Vip scatta la caccia ai topi

Al Grande fratello Vip “topi grossi come pantegane”: Antonino prova a stanarli, Maestrelli terrorizzato. Il sospetto è venuto sentendo dei rumori provenire dal soffitto

Al Gf Vip è caccia al topo (o ai topi). A quanto sembra, come nella scorsa edizione, anche in quella attuale nella casa più spiata d’Italia ci sarebbero degli ospiti indesiderati. Ne sono certi Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli, che si sono messi alla ricerca dei roditori. Il sospetto, racconta la Dire (www.dire.it), è venuto ai due sentendo dei rumori provenire dal soffitto, ma mentre l’ex di Belen Rodriguez è riuscito a mantenere la calma, il modello è andato in escandescenze: “Non mi affaccio là. Non hai capito, manco per non so quanto. Oh fratè, non scherzare!”, le parole di Maestrelli, alla ricerca di un rifugio su sgabelli e divani, mentre Antonino con una scopa provava a stanare gli ‘inquilini a 4 zampe’. “Sono grossi come pantegane“, ha aggiunto il modello.