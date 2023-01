Hanami in radio con il brano “Giocare e basta”

Disponibile in rotazione radiofonica “GIOCARE E BASTA”, il nuovo singolo di HANAMI già online sulle piattaforme digitali

“Giocare e basta” è una dolce ballata pop nella quale Hanami parla a se stessa, raccontando la nostalgia dell’infanzia. Quando i pensieri erano leggeri ed erano lontani i momenti in cui la vita ti presentava ostacoli e preoccupazioni. Quando tutto era innocente, senza competizione o malizia e le piccole cose, erano quelle più belle.

«Gioco a carte scoperte col destino», con questa frase l’artista riassume il concetto della nuova release.

Il pezzo, come i brani precedenti di Hanami, è presente nelle playlist New Music Friday Italia, Indie Italia e Scuola Indie di Spotify oltre che in Novità Indie Italiano, Novità Pop Italia, I Am Woman e Novità del momento di Amazon Music

Biografia

HANAMI è Giulia Guerra, cantautrice pop di 22 anni proveniente da Ferrara. Dopo un’esperienza come cantante della band Nameless, con la quale ha partecipato a Sanremo Giovani e ad importanti eventi come Deejay On Stage, Deejay On Ice, Capitalent, Webnotte Kolossal, Fiat Music, Festival Show e CampusBand, Giulia sente la necessità di intraprendere un percorso più personale, da artista solista. Nel Luglio 2022 firma il suo primo contratto discografico con Isola degli Artisti e pubblica il suo primo Ep “Indisponibile all’Amore”, anticipato dai singoli “Cado mi rialzo”, “Yin e Yang” e “Punto e a capo”. Il 14 ottobre pubblica “Mi torni in mente”, primo singolo estratto dal suo nuovo progetto discografico attualmente in lavorazione.