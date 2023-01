Dermatologia: respirazione consapevole per il ciclo prurito-graffio

Dermatologia: la respirazione consapevole è l’abilità mente-corpo più basilare e quella che può aiutare a interrompere il ciclo prurito-graffio e alleviare il dolore

La respirazione consapevole è l’abilità mente-corpo più basilare e quella che può aiutare a interrompere il ciclo prurito-graffio e alleviare il dolore, lo stress e l’angoscia che vengono spesso vissuti da bambini, adolescenti e adulti affetti da malattie dermatologiche, come è stato discusso in una sessione dell’Integrative Dermatology Symposium (IDS) 2022.

«Come con qualsiasi modalità integrativa, se è sicura ed efficace, utilizziamola» ha sostenuto Kathy Farah, un medico di famiglia integrativo che pratica a Roberts, nel Wisconsin, durante una presentazione dedicata all’approccio mente-corpo per gestire dolore e prurito.

«Una sessione di respirazione può richiedere letteralmente 1 minuto» ha aggiunto in una sessione dedicata alla mindfulness Apple Bodemer, professore associato di dermatologia presso l’Università del Wisconsin e direttore di una clinica di dermatologia integrativa. Bodemer, che insegna ai pazienti come respirare consapevolmente, ha completato una borsa di studio in medicina integrativa presso l’Andrew Weil Center for Integrative Medicine dell’Università dell’Arizona e fa parte dell’American Board of Integrative Medicine.

La sua pratica di respirazione preferita è il respiro “4-7-8”, che implica di inspirare attraverso il naso contando fino a 4, trattenere il respiro contando fino a 7 ed espirare attraverso la bocca contando fino a 8. «Durante l’espirazione è importante contrarre gli addominali per far uscire l’aria dai polmoni il più possibile» ha precisato, consigliando di effettuare tre cicli alla volta.

Un’altra tecnica utile per ripristinare il sistema nervoso è la “respirazione quadrata”, ovvero inspira per 4, trattieni per 4, espira per 4, trattieni per 4, ha detto Farah, che ha lavorato per molti anni in un ospedale pediatrico.

Con i bambini effettua la respirazione con 5 dita, cioè i bambini allargano le dita davanti a sé o per terra e usano l’indice della mano opposta per tracciare ogni dito, inspirando mentre si traccia verso l’alto ed espirando mentre si traccia verso il basso.

Studi sull’utilità della consapevolezza

Farah, direttrice clinica associata del Center for Mind-Body Medicine di Roberts, nel Wisconsin, ha dichiarato che il suo impegno per la consapevolezza è stato influenzato da uno studio pubblicato oltre 20 anni fa su pazienti con psoriasi da moderata a grave che hanno utilizzato la meditazione. L’intervento di riduzione dello stress, effettuato utilizzando un’audiocassetta come guida durante le sessioni di fototerapia, ha comportato una risoluzione più rapida delle lesioni psoriasiche rispetto ai pazienti che non hanno eseguito l’esercizio di consapevolezza.

Tra i risultati più recenti, uno studio trasversale su 120 pazienti dermatologici adulti, pubblicato sul British Journal of Dermatology nel 2016, ha valutato la vergogna per l’aspetto della pelle, l’ansia sociale, l’ansia, la depressione, la qualità della vita dermatologica, rilevando che livelli più elevati di consapevolezza erano associati a livelli più bassi di disagio psicosociale.

Un altro studio basato su un questionario ha valutato la consapevolezza e il “prurito catastrofico” in 155 pazienti adulti con dermatite atopica. I ricercatori hanno scoperto che livelli più alti di uno specifico aspetto della consapevolezza chiamato “agire con consapevolezza” erano associati a livelli più bassi di catastrofizzazione del prurito. «La catastrofizzazione è un modo di pensare negativo, convincendosi che il prurito non si fermerà mai» ha spiegato Farah. «Lo studio mostra che la consapevolezza può effettivamente aiutare a ridurre il numero dei graffi che i pazienti si fanno in modo automatico e la risposta al prurito. Quindi è un ottimo complemento alla terapia farmacologica».

Un mantra per allontanare i pensieri negativi

Le affermazioni che i pazienti ripetono a sé stessi per aiutarsi ad allontanare i pensieri negativi possono essere di aiuto anche per invertire il catastrofismo del prurito. Dichiarazioni come “Posso respirare nonostante questa sensazione di prurito” oppure “Posso muovermi per sentirmi a mio agio e rilassato” incoraggiano un cambiamento positivo, ha aggiunto.

«Insegno molto le tecniche per aumentare la consapevolezza come respirare, senza nessuna aspettativa. Incoraggio i pazienti a provare e, se si sentono meglio anche solo di pochissimo, allora possono continuare anche appoggiandosi ai tanti strumenti disponibili in rete».

Personalmente, per Farah, per la sua salute la respirazione 4-7-8 è stata un accesso alla meditazione e a pratiche più profonde, ma anche a un livello semplice è in grado di modulare la risposta allo stress, riequilibrando i sistemi parasimpatico-simpatico.

«La respirazione consapevole e altre pratiche mente-corpo possono essere utili non solo per i pazienti ma anche per i genitori dei bambini che soffrono di eczema» hanno concordato i due relatori.