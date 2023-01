Dal sonno scarso al sale: 10 abitudini che danneggiano il cervello

Dalla mancanza di sonno all’eccesso di sale o zucchero nell’alimentazione: alcune delle nostre abitudini quotidiane sono molto negative per il nostro cervello

Anche con tutta l’attenzione data al nostro corpo, non dobbiamo dimenticare la salute e la forma fisica del nostro cervello. Molti di noi cadono ogni giorno in una trappola di abitudini che fanno male al nostro cervello. Abbiamo identificato 10 abitudini che non dovresti adottare se il tuo cervello ti è vicino e caro:

Troppo sale

Dopo tutti questi anni di denigrazione dello zucchero, puoi aggiungere un altro ingrediente alla lista dei cattivi nutrizionali: il sale. Uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Neurology, ha esposto il sale come uno dei fattori che contribuiscono all’ipertensione. E in effetti, la ricerca ha dimostrato che un’elevata assunzione di sale può aumentare il rischio di ipertensione, che a sua volta può portare a deficit cognitivi minori e un aumentato rischio di ictus. Un rischio più elevato di ictus può causare danni piuttosto gravi al cervello.

Privazione del sonno

La scienza deve ancora scoprire completamente di quanto sonno ha bisogno il tuo cervello. Ma hai davvero bisogno della scienza per capire questo? Chi non conosce la sensazione dopo una brutta notte di sonno? Mancanza di concentrazione, lentezza dell’attenzione e uno stato d’animo lontano dal proprio comportamento migliore sono solo alcune delle cose da menzionare qui. Oltre a questo, una continua mancanza di sonno danneggia anche la memoria e ha effetti a lungo termine sul cervello. In effetti, nel sonno, i meccanismi sono al lavoro, il che ti libera dai sottoprodotti tossici che si accumulano nel tuo cervello durante il giorno. La mancanza di sonno significa che questi meccanismi non possono essere sufficientemente attivati e quindi non riescono a purificare il cervello dalle sostanze nocive. Se queste sostanze non vengono eliminate, iniziano ad accumularsi nel cervello e possono causare gravi danni.

Scarso udito

Le vostre preziose orecchie sono quelle che soffrono di più del nostro ambiente rumoroso dei tempi moderni. Quanto deve essere stato pacifico per le orecchie dell’antichità essere esposte a nient’altro che al canto degli uccelli o al suono occasionale delle campane delle chiese. Oggi, le tue orecchie hanno molto di più da sopportare, esposizione costante al rumore: il rombo della metropolitana, i clacson delle auto, la musica al supermercato, nelle cuffie, nei cantieri ovunque, il livello di rumore è a un livello pazzesco. E fa impazzire anche le orecchie: secondo le ultime scoperte, i problemi di udito sono in aumento. Uno studio condotto presso la John Hopkins University ha rilevato che le persone con perdita dell’udito hanno un rischio maggiore del 30-40% di sperimentare un deterioramento cognitivo. Quindi è una buona idea proteggere le orecchie il più possibile: ad esempio, gli audiologi offrono tappi per le orecchie adatti alle orecchie e che ti proteggono da livelli di rumore eccessivi.

Troppo cibo

Ora questo, non ti piacerà. E sì, forse siamo stati un po ‘troppo duri su tutti i consigli sullo stile di vita di cui abbiamo parlato all’inizio. I consigli su come mangiare sano sono in realtà molto preziosi per la salute del tuo corpo e anche per il tuo cervello. Uno studio pubblicato sulla rivista Neurology nel 2012 ha esaminato 6.000 persone, con un’età media di 50 anni. 10 anni dopo, gli stessi partecipanti sono stati esaminati di nuovo e i risultati hanno mostrato che coloro che erano in sovrappeso avevano un deterioramento del 22% più alto nella loro funzione cognitiva rispetto alle loro controparti più sottili.

Solitudine

Essere soli non significa necessariamente non avere molti amici. A volte anche le persone che hanno molti amici possono essere sole. Come per molte cose nella vita, anche qui è la qualità che conta. Detto questo, tuttavia, essere soli può promuovere sentimenti di solitudine, che causano stress e processi infiammatori nel cervello. Uno studio del Rush University Medical Center di Chicago condotto con la partecipazione di oltre 100 persone, tutte di età pari o superiore a 80 anni, ha rilevato che quelli con il minor contatto sociale soffrivano del deterioramento cognitivo più grave.

Naturalmente, la salute del cervello dipende da vari fattori. E anche se non puoi controllare la tua predisposizione genetica, controlli altre cose che possono aiutarti a rimanere in salute. Vogliamo incoraggiarti a prenderti cura della salute del tuo cervello e capire quanto sia importante per il tuo benessere. Il tuo cervello è davvero l’amico più prezioso che hai, trattalo in questo modo: un cervello felice significa un te felice.

Troppo consumo di zucchero

Quando consumiamo molto zucchero, i nostri livelli di glucosio nel sangue aumentano. L’alto livello di glucosio nel sangue diminuisce la produzione di fattori neurotrofici, che sono sostanze chimiche imperative per il cervello per creare nuovi ricordi e imparare cose nuove. Pertanto, una dieta ricca di zuccheri limita la capacità del cervello di imparare e ricordare.

Troppo tempo sullo schermo

Gli incontri faccia a faccia sono davvero preziosi per la nostra salute mentale. Le persone trascorrono molto più tempo sugli schermi che mai nella storia. Una ricerca condotta presso l’Università del Michigan ha anche dimostrato che una conversazione faccia a faccia di 10 minuti migliora la funzione cognitiva.

Guardare gli schermi tutto il giorno, a partire dalla mattina, può ferire i polsi, la schiena, gli occhi, il collo e le orecchie. Troppo tempo trascorso davanti a uno schermo danneggia anche la qualità del nostro sonno. I ricercatori dimostrano che l’eccessivo tempo sullo schermo ha dimostrato effetti negativi sulla nostra creatività, intelletto e salute emotiva.

Fare troppe cose contemporaneamente

Le persone che fanno troppe cose contemporaneamente sono costantemente distratte e non sono così concentrate come quelle che usano il cervello per un singolo compito, poiché usano tutte le parti del cervello allo stesso tempo.

Le persone multitasking hanno più difficoltà a filtrare le informazioni superflue. Uno studio mostra che le persone che svolgono troppi compiti hanno una densità ridotta nella corteccia cingolata anteriore, che è cruciale per la regolazione cognitiva, l’empatia e le emozioni.

Movimento insufficiente

Rimanere fisicamente inattivi per lungo tempo crea cambiamenti anatomici nel cervello, che aumenta il rischio di malattie cardiache. Vale anche la pena notare che stare seduti per lunghe ore senza muoversi può avere un effetto negativo sulla salute del cervello.

Troppe informazioni

Negli ultimi tre decenni, il nostro cervello ha registrato un aumento delle informazioni ricevute dell’ordine del 350%. Questo è molto. Ci mettiamo continuamente in uno stato in cui riceviamo più informazioni di quelle che possiamo gestire, il che può danneggiare il nostro cervello elaborando costantemente nuove informazioni irrilevanti.

Quando il tuo cervello riceve nuove informazioni su base giornaliera e cerca di digerirle e lavorarci, metti molta pressione per applicare l’apprendimento nei posti giusti. Un eccesso di dati influisce anche sulle funzioni cognitive, incluso il processo decisionale.