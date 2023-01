Angela Davis Loconte in radio con il nuovo singolo “Reflexo”

Fuori oggi il nuovo singolo di Angela Davis Loconte, intitolato “Reflexo”: un brano in perfetto equilibrio tra atmosfere classiche e melodie contemporanee

Fuori il nuovo singolo di Angela Davis Loconte, intitolato Reflexo: un brano in perfetto equilibrio tra atmosfere classiche e melodie contemporanee, dedicato ai pensieri che ci trascinano altrove quando cerchiamo di intraprendere un nuovo cammino.

Nel presente, quello che siamo e quello che avremmo voluto essere sono solo riflessi, piccoli bagliori che ci accecano se non teniamo fortemente a mente cosa desideriamo. E se la vita è una grande festa, non dobbiamo far altro che lasciarci andare, sorridendo ai ricordi e rimanendo in contatto con la nostra essenza.

Già voce e autrice di diverse formazioni, Angela Davis Loconte è un’autrice ricercata ed elegante. Con Reflexo traduce in italiano e portoghese alcune intime riflessioni e il suo intenso amore per la musica brasiliana, il jazz e la bossanova, nonché una sensibilità sicuramente fuori dal comune.

Il singolo, realizzato tra Roma e Parigi, vede la collaborazione artistica di Mikelangelo Loconte, Pietro Loconte e Alessio Bonomo, con cui l’artista ha già collaborato in passato, realizzando concerti e spettacoli.

ANGELA DAVIS LOCONTE PARLA DI “REFLEXO”

“Nel pieno del cambiamento, alla ricerca di una nuova direzione, i riflessi di una vita che hai lasciato distraggono la mente, riportando alla luce situazioni che non stai vivendo più e che condizionano la tua realtà. La Saudade che accompagna il desiderio di qualcosa di assente l’ho espressa in una Bossa Nova dallo stile tutto italiano, che esorta a cercare ciò che non hai ancora raggiunto nella festa della vita.”