Previsioni meteo 25 gennaio 2023: piogge e nevicate sparse

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023: fase invernale sull’Italia con freddo e possibili nevicate a carattere sparso

Condizioni meteo tipicamente invernali sull’Italia in questi ultimi giorni di gennaio, a causa di una circolazione depressionaria isolata sul Mediterraneo che continua ad influenzare lo scenario. Nella giornata di oggi avremo temperature ancora sotto la media media del periodo ma in lieve rialzo. Condizioni meteo instabili a tratti, con dei fenomeni che dovrebbero interessare soprattutto il Sud e le Isole Maggiori e qualche fenomeno anche in Pianura Padana. Quota neve in rialzo, che si porterà a quote collinari al Nord, intorno agli 800-1000 metri sulle regioni centrali e leggermente più in alto Sud, ma in calo durante i fenomeni più intensi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nella seconda parte della settimana un robusto anticiclone si andrà a rafforzare in Atlantico fino a lambire l’Islanda, con massimi di pressione al suolo fino a 1040 hPa. Un nuovo impulso freddo di estrazione polare potrà cosi raggiungere le latitudini più basse e con traiettoria che sembrerebbe diretta verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale. Aria fredda che continuerebbe comunque ad interessare anche la Penisola Italiana, con un minimo di bassa pressione che potrebbe interessare il Sud, portando maltempo e nevicate abbondanti sulle montagne. Non si escludono poi dei fiocchi fino a quote relativamente basse.

Intanto per oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, al Nord Italia al mattino tempo instabile tra Piemonte ed Emilia Romagna con neve oltre i 500-700 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio residui fenomeni sul Piemonte meridionale con neve a quote collinari, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino molte nuvole sul versante adriatico con possibili fenomeni isolati, sereno o poco nuvoloso sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancore piogge sulle coste adriatiche, per lo più invariato altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su Puglia e Sardegna, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione a gran parte del Sud con neve fino alla bassa montagna, più asciutto su Molise e Campania. In serata nessuna variazione con precipitazioni sulle stesse regioni. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione al Nord, stazionarie al Centro e al Sud.

