Guerra in Ucraina: a Kiev arrivano i nuovi carri armati di USA e Germania

Carri armati americani e tedeschi a Kiev per la guerra in Ucraina: per la stampa statunitense e tedesca forniture già decise, Mosca accusa

Stati Uniti e Germania sarebbero pronti a inviare carri armati di ultima generazione all’Ucraina in guerra con la Russia: lo confermano fonti informate citate da quotidiani e media dei due Paesi. Ad aprire la sua edizione online con l’invio dei tank, almeno 30, del modello M1 Abrahams, è anche il New York Times. Il giornale, spiega la Dire (www.dire.it), cita funzionari dell’amministrazione americana e preannuncia una comunicazione del governo del presidente Joe Biden.

Alle forniture statunitensi sarebbero collegate quelle tedesche, in primo piano oggi sulla stampa di Berlino. Il cancelliere Olaf Scholz avrebbe deciso l’invio di almeno 14 carri armati del modello Leopard 2. Un suo intervento in parlamento è previsto per oggi.

Alcuni osservatori hanno sottolineato come con queste scelte tank tedeschi tornerebbero in prima linea in Ucraina oltre 70 anni dopo l’invasione nazista dell’Unione Sovietica del 1941. Il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, ha detto che la scelta della Germania, un Paese membro della Nato come gli Stati Uniti, “non porterà nulla di buono” e “segnerà a lungo” i rapporti tra la Mosca e Berlino.