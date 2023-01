Giancarlo Esposito e Ke Huy Quan nel cast di “The Electric State”

Giancarlo Esposito e Ke Huy Quan entrano nel cast di “The Electric State” di Netflix. Billy Bob Thornton e Anthony Mackie partecipano come doppiatori nella versione originale

Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Mandalorian) e Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once, I Goonies) si uniscono ai già annunciati Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Stanley Tucci e Jason Alexander nel film di Joe e Anthony Russo The Electric State prodotto da AGBO.

Billy Bob Thornton (The Gray Man, Golia) e Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier, Outside the Wire) partecipano inoltre come doppiatori nella versione originale.

Regia: Joe Russo e Anthony Russo.

Sceneggiatura: Christopher Markus e Stephen McFeely.

Produzione: Joe Russo, Anthony Russo e Mike Larocca per AGBO, Chris Castaldi e Patrick Newall.

Produzione esecutiva: Angela Russo-Otstot, Jake Aust, Geoff Haley, Christopher Markus, Stephen McFeely, Jeff Ford.

Ambientata in un passato retro-futuristico, la storia segue un’adolescente orfana (Millie Bobby Brown) che attraversa l’Ovest americano alla ricerca del fratello minore in compagnia di un robot tenero ma misterioso e di un eccentrico sbandato (Chris Pratt).

The Electric State continua la fortunata collaborazione dei fratelli Russo e AGBO con Netflix dopo il successo estivo di The Gray Man con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas, Tyler Rake del 2020 con Chris Hemsworth e il film di prossima uscita Tyler Rake 2.