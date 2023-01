Arriva in libreria “Carnet di degustazione”

Dal 25 gennaio in libreria “CARNET DI DEGUSTAZIONE. Piccolo vademecum per riconoscere i vini e saperli apprezzare” di Angelo Costacurta e Enzo Michelet

Edito da Kellermann Editore, dal 25 gennaio 2023 è in libreria “CARNET DI DEGUSTAZIONE. Piccolo vademecum per riconoscere i vini e saperli apprezzare”, una guida che insegna come degustare il vino, ma prima ancora come sceglierlo, distinguerne i sapori e i profumi e infine come ricordarlo.

Con questo volume di Angelo Costacurta – uno dei più accreditati studiosi di viticoltura a livello internazionale – e Enzo Michelet – enologo e presidente dell’Unione ex Allievi della Scuola di Viticoltura e di Enologia di Conegliano – la collana Grado Babo si arricchisce di un piccolo taccuino per accompagnare il lettore attraverso un percorso di scoperta e conoscenza consapevole del vino.

Tra le pagine di questo volume si possono trovare, oltre a informazioni di ordine generale, alcune indicazioni sui principali vini e le loro caratteristiche organolettiche, corredate da aneddoti storici, ma soprattutto alcune schede per la conoscenza e la valutazione dei vini, redatte da un tecnico professionista, che rendono questo libro un archivio delle degustazioni di ciascun lettore

Angelo Costacurta

È uno dei più accreditati studiosi di viticoltura a livello internazionale. Ricercatore del Ministero dell’Agricoltura, ha diretto il Centro per la ricerca in viticoltura del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura. Ha insegnato nelle Università di Udine e Padova. È consigliere dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e membro dell’Accademia dei Georgofili. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e storiche.

Enzo Michelet

Enologo e presidente dell’Unione ex Allievi della Scuola di Viticoltura e di Enologia di Conegliano. È fondatore di un importante studio di enologia per l’analisi, la sperimentazione e la consulenza tecnologica. Già consigliere nazionale dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani, dal 2011 è socio dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. È autore di pubblicazioni scientifiche e di opere divulgative.