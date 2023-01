Pepy-ta riceve il “TOP ITALIAN FOOD 2023” da Gambero Rosso

Pepy-ta, il biscotto più rappresentativo della urban factory di biscotti “Mondo di Laura”, riceve il premio dedicato alle eccellenze italiane del Gambero Rosso

Pepy-ta, il biscotto con pezzi di cioccolato, cacao e sale rosa dell’Himalaya prodotto dal Mondo di Laura, ha ottenuto il riconoscimento “TOP ITALIAN FOOD&WINE” nella Guida 2023 del Gambero Rosso dedicata alle eccellenze italiane. La premiazione si è tenuta domenica 18 dicembre 2022 nella splendida cornice del Roma Convention Center La Nuvola di Fuksas. La capacità di fare impresa, unita al genio e alla creatività hanno reso l’Italia il Paese più amato al mondo per prodotti agricoli, trasformati o di cucina: è stato questo il tema della guida Top Italian Food 2023, giunta alla settima edizione, che premia gli oltre duemila prodotti ritenuti eccellenti dagli esperti del Gambero Rosso.

“Sono felice di ricevere questo premio e che il nostro lavoro sia stato finalmente riconosciuto. Pepy-ta ti sorprende, ti aspetti un biscotto al cioccolato invece trovi qualcosa di davvero unico. Sarà un anno importante per Pepy-ta, sono sicura che si farà apprezzare e conoscere ancora di più” dichiara Laura Raccah, proprietaria dell’azienda.

La produzione dell’azienda romana Mondo di Laura è composta da otto tipi di biscotti suddivisi tra cioccolato, cereali e spezie. Completano l’offerta “I Decorati”, biscotti decorati a mano creati appositamente per le festività, come per l’appunto quella natalizia. I biscotti del Mondo di Laura, kasher e certificati senza latte e tracce, sono realizzati con ingredienti di prima qualità.

È senza dubbio Pepy-Ta, il biscotto più rappresentativo e anche il più venduto del Mondo di Laura. Realizzato con pezzi di cioccolato, cacao e sale rosa dell’Himalaya è “una proposta davvero unica da trovare nel mondo della grande distribuzione” precisa Laura. Nasce da un connubio perfetto Ghilty, il biscotto al cacao profumato con scorza d’arancio, pezzi di cioccolato fondente e arancia candita. Sia Pepy-Ta che Ghilty sono due golosi biscotti vegan da assaporare morso dopo morso.

IL CONCEPT

L’azienda “Mondo di Laura” nasce dal lavoro e dall’intuizione dell’imprenditrice Laura Raccah che, grazie alla sua competenza nel mondo dolciario, è riuscita a realizzare un concept di pasticceria industriale dedicata esclusivamente ai biscotti “buoni, diversi, da assaporare nella loro completezza e unicità”. Ogni biscotto del Mondo di Laura, infatti, non è una semplice base aromatizzata ai vari gusti ma è il risultato di un processo che coniuga manualità e tecnologie produttive. A questo si unisce la creazione di una ricetta studiata ad hoc per ogni biscotto in grado di esaltare gli ingredienti che lo compongono e, ad ogni morso, conquistare il palato con un sapore e una consistenza davvero unici.

URBAN FACTORY DI BISCOTTI

Decisiva anche la scelta di realizzare la sede produttiva in un quartiere urbanistico di Roma, vicinoSan Lorenzo, allestendo uno spazio di 500 mq dedicato alla produzione di tutta la gamma di biscotti. Una vera e propria fabbrica dolciaria nel centro della città. Ispirandosi alla street art tipica di San Lorenzo, l’esterno dell’azienda del Mondo di Laura è caratterizzato da un colorato e vivace murales raffigurante l’albero di cacao, le api e i fiori alla vaniglia, immagini che evocano un dolce mondo tutto da scoprire e gustare.

LA DISTRIBUZIONE DEI BISCOTTI

I biscotti del Mondo di Laura sono distribuiti in tutti gli Eataly del mondo, in molti supermercati referenziati e botteghe di qualità di tutta Italia. È possibile acquistare i prodotti anche direttamente nel punto vendita dell’azienda di via Tiburtina e nello shop online www.mondodilaura.com

Inoltre, i biscotti vengono esportati anche all’estero, precisamente in Giappone, Canada, Los Angeles, New York , Emirati Arabi, Spagna, Francia, Inghilterra, Corea.

“La mia è un’azienda – specifica Raccah – che sin dall’inizio ha parlato con la grande distribuzione perché ho sempre pensato che un biscotto buono deve essere per tutti” e così pian piano, senza rinunciare alla qualità dei suoi biscotti, Laura è riuscita ad entrare nel mondo della gdo. Fondamentale, in questo settore, è stato lo studio e la creazione di un packaging semplice e colorato per ogni biscotto, facilmente riconoscibile agli occhi della clientela.

CONTATTI

Mondo di Laura

Via Tiburtina 263

00162 Roma

Tel. 06 5880966

Email: info@mondodilaura.com

www.mondodilaura.com

Facebook: Mondo di Laura

Instagram: biscottificio_mondodilaura